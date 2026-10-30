তিস্তা ক্যানেলে হাতির জলকেলি ! গজলডোবায় মুগ্ধ পথচারীরা

তিস্তা ক্যানেলে হাতির জলকেলি ! গজলডোবায় মুগ্ধ পথচারীরা
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Published : October 30, 2026 at 8:47 PM IST
গজলডোবা, 30 অক্টোবর: জল ছাড়তেই তিস্তা ক্যানেলে নেমে পড়ল হাতি । আপন মনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল তার জলকেলি । আর সেই দৃশ্য দেখে পথ চলতি মানুষ থেকে পর্যটক, সকলেই থমকে দাঁড়ালেন । কেউ মোবাইল ফোনে বন্দি করলেন সেই মুহূর্ত, কেউ আবার দূর থেকে উপভোগ করলেন প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্য ।
ঘটনাটি জলপাইগুড়ির গজলডোবার ক্যানেলের । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন ক্যানেলে জল ছাড়ার পর বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাতিকে সেখানে নেমে স্নান করতে দেখা যায় । ক্যানেলের জলে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আপন মনে জলকেলি করে সে । কখনও শরীর ভেজায়, আবার জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের মতো সময় কাটায় হাতিটি ।
হঠাৎ ক্যানেলের জলে হাতির এমন উপস্থিতি দেখে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তৈরি হয় আশপাশে থাকা মানুষের মধ্যে । গজলডোবা দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারী এবং পর্যটকেরা দাঁড়িয়ে পড়ে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন । মুহূর্তের মধ্যেই হাতির স্নানের ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে নেটমাধ্যমে । জঙ্গলের বাসিন্দার এমন স্বতঃস্ফূর্ত জলকেলি দেখে মুগ্ধ সকলেই । প্রকৃতির এই অনন্য মুহূর্ত যেন কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিল গজলডোবার ব্যস্ত পথচলা ।
গজলডোবা, 30 অক্টোবর: জল ছাড়তেই তিস্তা ক্যানেলে নেমে পড়ল হাতি । আপন মনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল তার জলকেলি । আর সেই দৃশ্য দেখে পথ চলতি মানুষ থেকে পর্যটক, সকলেই থমকে দাঁড়ালেন । কেউ মোবাইল ফোনে বন্দি করলেন সেই মুহূর্ত, কেউ আবার দূর থেকে উপভোগ করলেন প্রকৃতির এই অপরূপ দৃশ্য ।
ঘটনাটি জলপাইগুড়ির গজলডোবার ক্যানেলের । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন ক্যানেলে জল ছাড়ার পর বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাতিকে সেখানে নেমে স্নান করতে দেখা যায় । ক্যানেলের জলে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আপন মনে জলকেলি করে সে । কখনও শরীর ভেজায়, আবার জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের মতো সময় কাটায় হাতিটি ।
হঠাৎ ক্যানেলের জলে হাতির এমন উপস্থিতি দেখে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল তৈরি হয় আশপাশে থাকা মানুষের মধ্যে । গজলডোবা দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারী এবং পর্যটকেরা দাঁড়িয়ে পড়ে সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন । মুহূর্তের মধ্যেই হাতির স্নানের ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে নেটমাধ্যমে । জঙ্গলের বাসিন্দার এমন স্বতঃস্ফূর্ত জলকেলি দেখে মুগ্ধ সকলেই । প্রকৃতির এই অনন্য মুহূর্ত যেন কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিল গজলডোবার ব্যস্ত পথচলা ।