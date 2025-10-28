ETV Bharat / Videos

ছটপুজোয় ঘাটে হাতির হানা, বন দফতরের তৎপরতায় ফিরল জঙ্গলে - CHHATH PUJA 2025

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 8:52 PM IST

আলোয় ঝলমল করছে আলিপুরদুয়ারের বাসরা নদীর ঘাট ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন ঘাটের পাশাপাশি কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টন গঞ্জ রেঞ্জের জঙ্গল ঘেরা বাসরা নদীর ঘাটে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সাড়ম্বরে পালিত হয় ছট পুজো ৷ নদীটি জঙ্গল ঘেরা এবং হাতির করিডর হওয়ায় গতকাল থেকেই বনদফতরের পক্ষ থেকে প্রচুর বন কর্মীদের মোতায়ন করা হয় ৷

এর মধ্যে বুধবার সকালে নদীর ঘাটে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু পুণ্যার্থী ৷ সেই সময় আচমকা নদীর ঘাটে চলে আসে একটি হাতি ৷ স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সবাই ৷ তাঁরা ছোটাছুটি শুরু করে দেন ৷ এদিকে বনদফতরের কর্মীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন ৷ হাতিটি গতকাল রাতে কোনও ভাবে রেললাইন দিয়ে পার হয়ে সাতালি দিয়ে ঢুকেছিল ৷ এদিন সকালে ছট পুজো ঘাটের কাছাকাছি চলে আসে ৷

অনেক চেষ্টার পর পুণ্যার্থীদের ঘাট থেকে হাতিটিকে রাস্তা করে দিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন বনকর্মীরা ৷ বনদফতরের এই তৎপরতায় হাতিটি শেষে জঙ্গলে ফিরে যান ৷ এই পরিস্থিতিতে বহু মানুষ মোবাইলে ফোটো তুলতে ব্যস্ত ছিলেন ৷ বন দফতরের সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁরা বিপজ্জনকভাবে হাতির ছবি তুলছিলেন ৷

