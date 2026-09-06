আবাসের বাড়ি চুরি ! তৃণমূল নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভে ছোড়া হল ডিম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 6, 2026 at 3:16 PM IST
দুর্গাপুর, 6 সেপ্টেম্বর: প্রতিশ্রুতি মতো আবাসের বাড়ি না-পেয়ে তৃণমূল নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ । ছোড়া হল ডিম । দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার আনন্দপুরের ঘটনা ।
স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ ওরফে বিশু মাঝির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তৃণমূল আমলে আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাকার গরিব মানুষদের থেকে নথি নেওয়া হয়েছিল । তবে পরবর্তীতে বাড়ি মেলেনি ৷
বিক্ষোভকারীদের দাবি, সম্প্রতি অনলাইনে আবাসের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, তাঁদের নামের পাশে প্রকল্পের স্ট্যাটাস ‘সাকসেসফুল’ দেখাচ্ছে । অথচ তাঁদের কোনও পাকা বাড়ি হয়নি । ডিম ছোড়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে এলাকায় ঘোরানোও হয় ।
বিক্ষোভকারী সুষমা বাগদির অভিযোগ, "আমাদের বাড়ি ফিরিয়ে না-দিলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ।” তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ বলেন, “সেই সময় অনেকের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল । সেই কারণে আইডি তৈরি হয়েছিল । কিন্তু কে কাকে বেছে বেছে ঘর দিয়েছে, তা আমি জানি না । কার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছিল, কে টাকা তুলে নিয়েছে, সেটা দেখতে হবে ।” পুলিশ বিশ্বজিৎ মাঝিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।
দুর্গাপুর, 6 সেপ্টেম্বর: প্রতিশ্রুতি মতো আবাসের বাড়ি না-পেয়ে তৃণমূল নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ । ছোড়া হল ডিম । দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার আনন্দপুরের ঘটনা ।
স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ ওরফে বিশু মাঝির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তৃণমূল আমলে আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাকার গরিব মানুষদের থেকে নথি নেওয়া হয়েছিল । তবে পরবর্তীতে বাড়ি মেলেনি ৷
বিক্ষোভকারীদের দাবি, সম্প্রতি অনলাইনে আবাসের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, তাঁদের নামের পাশে প্রকল্পের স্ট্যাটাস ‘সাকসেসফুল’ দেখাচ্ছে । অথচ তাঁদের কোনও পাকা বাড়ি হয়নি । ডিম ছোড়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে এলাকায় ঘোরানোও হয় ।
বিক্ষোভকারী সুষমা বাগদির অভিযোগ, "আমাদের বাড়ি ফিরিয়ে না-দিলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ।” তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ বলেন, “সেই সময় অনেকের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল । সেই কারণে আইডি তৈরি হয়েছিল । কিন্তু কে কাকে বেছে বেছে ঘর দিয়েছে, তা আমি জানি না । কার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছিল, কে টাকা তুলে নিয়েছে, সেটা দেখতে হবে ।” পুলিশ বিশ্বজিৎ মাঝিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ।