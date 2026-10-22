রাবণ বধের পর আতশবাজি প্রদর্শনী ! মালদায় জমজমাট দশেরা উৎসব

রাবণ বধের পর আতশবাজি প্রদর্শনী ! মালদায় জমজমাট দশেরা উৎসব
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 22, 2026 at 11:28 AM IST
Dussehra Festival in Malda: 29তম দশেরা উৎসব আয়োজিত হল মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে ৷ বুধবার সন্ধেয় দর্শকদের থেকে আশীর্বাদ নিয়ে রামের বেশে রাবণ বধ করেন শুভায়ু কর্মকার ৷ লক্ষ্মণ বেশে সহযোগিতা করেছেন সোহন সাহা ৷ রাবণ বধ অনুষ্ঠানের পর আতশবাজি প্রদর্শনী হয়, যা দেখে আনন্দ বাঁধ মানে না দর্শকদের ৷ জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আয়োজিত এই রাবণ বধ অনুষ্ঠান দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ গ্যালারি ভর্তি হয়ে যাওয়ায় অনুষ্ঠান শুরুর আগেই গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ স্টেডিয়ামে ঢুকতে না পেরে বাইরে থেকেই এলইডি স্ক্রিনে অনুষ্ঠানের আনন্দ নিতে হয় দর্শনার্থীদের ৷
দশেরা উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর কথায়, "1995 সাল থেকে আমরা দশমীতে দশেরা উৎসব শুরু করেছি ৷ এবছর আমাদের 29তম বর্ষের দশেরা উৎসব আয়োজিত হচ্ছে ৷ কোভিডের সময় এই উৎসব আমাদের বন্ধ রাখতে হয়েছিল ৷ তারপর থেকে প্রত্যেক বছর আমরা আবার এই উৎসব পালন করছি ৷ অন্যান্য বছরের মতো এবারও প্রচুর মানুষ এই উৎসব দেখতে স্টেডিয়ামে এসেছেন ৷ বাধ্য হয়ে আমাদের গেট বন্ধ করে দিতে হয়েছে ৷ পুলিশ প্রশাসন আমাদের সমস্তররকম সহযোগিতা করেছে ৷"
Dussehra Festival in Malda: 29তম দশেরা উৎসব আয়োজিত হল মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে ৷ বুধবার সন্ধেয় দর্শকদের থেকে আশীর্বাদ নিয়ে রামের বেশে রাবণ বধ করেন শুভায়ু কর্মকার ৷ লক্ষ্মণ বেশে সহযোগিতা করেছেন সোহন সাহা ৷ রাবণ বধ অনুষ্ঠানের পর আতশবাজি প্রদর্শনী হয়, যা দেখে আনন্দ বাঁধ মানে না দর্শকদের ৷ জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আয়োজিত এই রাবণ বধ অনুষ্ঠান দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ গ্যালারি ভর্তি হয়ে যাওয়ায় অনুষ্ঠান শুরুর আগেই গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ স্টেডিয়ামে ঢুকতে না পেরে বাইরে থেকেই এলইডি স্ক্রিনে অনুষ্ঠানের আনন্দ নিতে হয় দর্শনার্থীদের ৷
দশেরা উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর কথায়, "1995 সাল থেকে আমরা দশমীতে দশেরা উৎসব শুরু করেছি ৷ এবছর আমাদের 29তম বর্ষের দশেরা উৎসব আয়োজিত হচ্ছে ৷ কোভিডের সময় এই উৎসব আমাদের বন্ধ রাখতে হয়েছিল ৷ তারপর থেকে প্রত্যেক বছর আমরা আবার এই উৎসব পালন করছি ৷ অন্যান্য বছরের মতো এবারও প্রচুর মানুষ এই উৎসব দেখতে স্টেডিয়ামে এসেছেন ৷ বাধ্য হয়ে আমাদের গেট বন্ধ করে দিতে হয়েছে ৷ পুলিশ প্রশাসন আমাদের সমস্তররকম সহযোগিতা করেছে ৷"