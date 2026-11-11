নারীর সম্মান-সুরক্ষার বার্তা দিতে দুর্গাপুরে বোনফোঁটার আয়োজন

নারীর সম্মান-সুরক্ষার বার্তা দিতে দুর্গাপুরে বোনফোঁটার আয়োজন
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Published : November 11, 2026 at 8:16 PM IST
Bon Phota in Durgapur: প্রচলিত সামাজিক রীতির বাইরে গিয়ে নারী সম্মান ও সুরক্ষার এক অভিনব বার্তা দিলেন শিল্পশহর দুর্গাপুরের একদল ভাই । এতদিন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভাইদের মঙ্গল কামনায় বোনেরা তাঁদের কপালে ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে এসেছেন । কিন্তু এবার সেই চেনা প্রথায় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বোনেদের মঙ্গল কামনায় তাঁদের কপালে ফোঁটা দিলেন ভাইয়েরা । দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে সমাজকর্মী প্রণয় রায়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি হয় বুধবার৷ সেখানে প্রতিটি নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকারও করা হয় ৷ প্রণয় রায়ের বক্তব্য, সমাজে নারীকে সম্মান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর সুরক্ষার দায়িত্বও পুরুষদের নিতে হবে । শুধু মুখে নারী সুরক্ষার কথা বললেই হবে না, বাস্তব জীবনেও নারীদের পাশে দাঁড়াতে হবে । এতদিন বোনেরা ভাইদের মঙ্গল কামনায় ফোঁটা দিয়ে এসেছেন । এবার সেই ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনার রীতিকে নতুন ভাবনায় তুলে ধরতেই ভাইদের দিয়ে বোনেদের কপালে ফোঁটা দেওয়ার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারীশক্তির সদস্যরাও এই উদ্যোগে খুশি প্রকাশ করেন । তাঁদের কথায়, এতদিন ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে উপহার পাওয়ার আনন্দ ছিল আলাদা । কিন্তু এদিন ভাই ও দাদাদের কাছ থেকে ফোঁটা পেয়ে তাঁরা যেন আরও বড় উপহার পেলেন । কারণ, এর মধ্য দিয়ে তাঁরা পেয়েছেন সম্মান, ভালোবাসা এবং পাশে থাকার আশ্বাস । তাঁদের কাছে এই উদ্যোগ কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতি পুরুষ সমাজের দায়িত্ববোধের এক বিশেষ স্বীকৃতি ।
Bon Phota in Durgapur: প্রচলিত সামাজিক রীতির বাইরে গিয়ে নারী সম্মান ও সুরক্ষার এক অভিনব বার্তা দিলেন শিল্পশহর দুর্গাপুরের একদল ভাই । এতদিন প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভাইদের মঙ্গল কামনায় বোনেরা তাঁদের কপালে ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে এসেছেন । কিন্তু এবার সেই চেনা প্রথায় কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বোনেদের মঙ্গল কামনায় তাঁদের কপালে ফোঁটা দিলেন ভাইয়েরা । দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে সমাজকর্মী প্রণয় রায়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি হয় বুধবার৷ সেখানে প্রতিটি নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকারও করা হয় ৷ প্রণয় রায়ের বক্তব্য, সমাজে নারীকে সম্মান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর সুরক্ষার দায়িত্বও পুরুষদের নিতে হবে । শুধু মুখে নারী সুরক্ষার কথা বললেই হবে না, বাস্তব জীবনেও নারীদের পাশে দাঁড়াতে হবে । এতদিন বোনেরা ভাইদের মঙ্গল কামনায় ফোঁটা দিয়ে এসেছেন । এবার সেই ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনার রীতিকে নতুন ভাবনায় তুলে ধরতেই ভাইদের দিয়ে বোনেদের কপালে ফোঁটা দেওয়ার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারীশক্তির সদস্যরাও এই উদ্যোগে খুশি প্রকাশ করেন । তাঁদের কথায়, এতদিন ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে উপহার পাওয়ার আনন্দ ছিল আলাদা । কিন্তু এদিন ভাই ও দাদাদের কাছ থেকে ফোঁটা পেয়ে তাঁরা যেন আরও বড় উপহার পেলেন । কারণ, এর মধ্য দিয়ে তাঁরা পেয়েছেন সম্মান, ভালোবাসা এবং পাশে থাকার আশ্বাস । তাঁদের কাছে এই উদ্যোগ কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতি পুরুষ সমাজের দায়িত্ববোধের এক বিশেষ স্বীকৃতি ।