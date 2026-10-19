এআইয়ের হাতের পুতুল মানুষ ! ইছাপুরের পুজোয় থিম 'সময়'

এআইয়ের হাতের পুতুল মানুষ ! ইছাপুরের পুজোয় থিম 'সময়'
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 19, 2026 at 6:26 PM IST
প্রযুক্তির হাত ধরে বদলাচ্ছে জীবন । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের উপর নির্ভরতা যত বাড়ছে, ততই কি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে মানুষ ? আগামী দিনে মানুষই এআইয়ের হাতের পুতুল হয়ে উঠবে না তো ? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এ বার ইছাপুর কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির 76তম বর্ষের পুজোর থিম 'সময়' ।
মণ্ডপ জুড়ে অগণিত ঘড়ি । কোথাও মানুষরূপী পুতুল, কোথাও কাঠের পুতুল । সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন কী ভাবে প্রযুক্তি ও এআই-নির্ভর হয়ে উঠছে, সেই ছবিই শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা । তাঁদের বার্তা, প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করলেও তার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এক সময়ে মানুষকে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে ।
কমিটির ভাবনায়, সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির অগ্রগতি অনিবার্য । কিন্তু সেই অগ্রগতির মধ্যে মানুষই যদি যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তা হলে বিপদ বাড়বে । মণ্ডপের পুতুলগুলি যেন সেই আশঙ্কারই প্রতীক- মানুষ থাকবে, কিন্তু তার চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে প্রযুক্তি ।
ইছাপুরের এই পুজো দেখতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা । 'সময়' থিম শুধু শিল্পের অভিনবত্বেই নজর কাড়ছে না, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবাচ্ছে । ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, বদলাচ্ছে পৃথিবী । প্রশ্ন একটাই- প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষ, নাকি মানুষই হয়ে উঠবে প্রযুক্তির হাতের পুতুল ?
প্রযুক্তির হাত ধরে বদলাচ্ছে জীবন । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের উপর নির্ভরতা যত বাড়ছে, ততই কি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে মানুষ ? আগামী দিনে মানুষই এআইয়ের হাতের পুতুল হয়ে উঠবে না তো ? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এ বার ইছাপুর কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির 76তম বর্ষের পুজোর থিম 'সময়' ।
মণ্ডপ জুড়ে অগণিত ঘড়ি । কোথাও মানুষরূপী পুতুল, কোথাও কাঠের পুতুল । সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন কী ভাবে প্রযুক্তি ও এআই-নির্ভর হয়ে উঠছে, সেই ছবিই শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা । তাঁদের বার্তা, প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করলেও তার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এক সময়ে মানুষকে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে ।
কমিটির ভাবনায়, সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির অগ্রগতি অনিবার্য । কিন্তু সেই অগ্রগতির মধ্যে মানুষই যদি যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তা হলে বিপদ বাড়বে । মণ্ডপের পুতুলগুলি যেন সেই আশঙ্কারই প্রতীক- মানুষ থাকবে, কিন্তু তার চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে প্রযুক্তি ।
ইছাপুরের এই পুজো দেখতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা । 'সময়' থিম শুধু শিল্পের অভিনবত্বেই নজর কাড়ছে না, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবাচ্ছে । ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, বদলাচ্ছে পৃথিবী । প্রশ্ন একটাই- প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষ, নাকি মানুষই হয়ে উঠবে প্রযুক্তির হাতের পুতুল ?