ETV Bharat / Videos

এআইয়ের হাতের পুতুল মানুষ ! ইছাপুরের পুজোয় থিম 'সময়'

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
এআইয়ের হাতের পুতুল মানুষ! ইছাপুরের পুজোয় থিম 'সময়' (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2026 at 6:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

প্রযুক্তির হাত ধরে বদলাচ্ছে জীবন । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের উপর নির্ভরতা যত বাড়ছে, ততই কি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে মানুষ ? আগামী দিনে মানুষই এআইয়ের হাতের পুতুল হয়ে উঠবে না তো ? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এ বার ইছাপুর কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির 76তম বর্ষের পুজোর থিম 'সময়' ।

মণ্ডপ জুড়ে অগণিত ঘড়ি । কোথাও মানুষরূপী পুতুল, কোথাও কাঠের পুতুল । সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন কী ভাবে প্রযুক্তি ও এআই-নির্ভর হয়ে উঠছে, সেই ছবিই শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা । তাঁদের বার্তা, প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করলেও তার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এক সময়ে মানুষকে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে ।

কমিটির ভাবনায়, সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির অগ্রগতি অনিবার্য । কিন্তু সেই অগ্রগতির মধ্যে মানুষই যদি যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তা হলে বিপদ বাড়বে । মণ্ডপের পুতুলগুলি যেন সেই আশঙ্কারই প্রতীক- মানুষ থাকবে, কিন্তু তার চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে প্রযুক্তি ।

ইছাপুরের এই পুজো দেখতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা । 'সময়' থিম শুধু শিল্পের অভিনবত্বেই নজর কাড়ছে না, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবাচ্ছে । ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, বদলাচ্ছে পৃথিবী । প্রশ্ন একটাই- প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষ, নাকি মানুষই হয়ে উঠবে প্রযুক্তির হাতের পুতুল ?

প্রযুক্তির হাত ধরে বদলাচ্ছে জীবন । কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের উপর নির্ভরতা যত বাড়ছে, ততই কি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে মানুষ ? আগামী দিনে মানুষই এআইয়ের হাতের পুতুল হয়ে উঠবে না তো ? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এ বার ইছাপুর কেন্দ্রীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির 76তম বর্ষের পুজোর থিম 'সময়' ।

মণ্ডপ জুড়ে অগণিত ঘড়ি । কোথাও মানুষরূপী পুতুল, কোথাও কাঠের পুতুল । সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন কী ভাবে প্রযুক্তি ও এআই-নির্ভর হয়ে উঠছে, সেই ছবিই শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা । তাঁদের বার্তা, প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে সহজ করলেও তার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এক সময়ে মানুষকে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে ।

কমিটির ভাবনায়, সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির অগ্রগতি অনিবার্য । কিন্তু সেই অগ্রগতির মধ্যে মানুষই যদি যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তা হলে বিপদ বাড়বে । মণ্ডপের পুতুলগুলি যেন সেই আশঙ্কারই প্রতীক- মানুষ থাকবে, কিন্তু তার চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে প্রযুক্তি ।

ইছাপুরের এই পুজো দেখতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা । 'সময়' থিম শুধু শিল্পের অভিনবত্বেই নজর কাড়ছে না, প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবাচ্ছে । ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, বদলাচ্ছে পৃথিবী । প্রশ্ন একটাই- প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষ, নাকি মানুষই হয়ে উঠবে প্রযুক্তির হাতের পুতুল ?

For All Latest Updates

TAGGED:

HUMANS AS PUPPETS
DURGAPUJA IN ICHHAPUR
এআইয়ের হাতের পুতুল মানুষ
ইছাপুরের পুজোয় থিম সময়
AI THEME DURGA PUJA

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Kalyan Banerjee

কান্নায় ভেঙে পড়লেন কল্যাণ ! সন্ধিপুজোয় ফের আবেগঘন মুহূর্ত

October 19, 2026 at 12:18 PM IST
TRANSFORMATION MAHISHMARDINI

মহিষমর্দিনী থেকে একচালা দুর্গার রূপান্তর, শিল্প ও শিল্পীর সহাবস্থান প্রগতি সংঘের থিমে

October 18, 2026 at 7:13 PM IST
Durga Puja

মোঘল আমলে শীলমোহরে মেলে স্বীকৃতি ! বসু পরিবারে আজও বহমান 425 বছরের দুর্গাপুজো

October 18, 2026 at 6:16 PM IST
Madox square footages

বাঙালির আবেগ ম্যাডক্স স্কোয়ার, সপ্তমীর সন্ধ্যায় মাতোয়ারা আট থেকে আশি

October 17, 2026 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.