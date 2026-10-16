বাংলা ভাষা, দেশাত্মবোধ ও রাজস্থানী ঐতিহ্যের থিমে সেজেছে মেদিনীপুর শহরের দুর্গোৎসব
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Published : October 16, 2026 at 3:48 PM IST
মেদিনীপুর শহরে দুর্গাপুজোয় থিমের ছড়াছড়ি ৷ ইটিভি ভারতের পুজো পরিক্রমায় পশ্চিম মেদিনীপুরের পাটনা বাজার কাঠগোলা দুর্গোৎসবের 62তম বর্ষে এবারের থিম 'মিশন বন্দেমাতরম, ভীষণ বন্দেমাতরম' ৷ যেখানে প্রথমভাগে 'মিশন বন্দেমাতরম'-এর মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে স্বাধীনতার আগে সমাজে মহিলাদের পরিস্থিতি ও অবস্থান ৷ এরপর দ্বিতীয়ভাগে দেখানো হয়েছে 'ভীষণ বন্দেমাতরম' ৷ সেখানে তুলে ধরার বর্তমান সমাজে মহিলাদের অবস্থান ৷ সমাজে তাঁদের উপর অত্যাচার, অনাচার ও বিভৎস পরিস্থিতির কথা ৷ যা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা ৷
অন্যদিকে, মেদিনীপুর শহরের 'সংযুক্ত পল্লি দুর্গোৎসব' কমিটির দুর্গাপুজো 75 বছর পূর্ণ করল ৷ এবারে তাদের থিম 'মোদের গর্ব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা' ৷ প্রায় 22 লক্ষ টাকা খরচ করে বাংলার ভাষার থিম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ মণ্ডপে বাংলার মনীষীদের ছবি এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের আঁতুড় ঘর মেদিনীপুরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেখানে প্রতিমা করা হয়েছে সাবেকি ৷
'পাটনা বাজার আদি অকালবোধন শিশুদ্যান' কমিটির দুর্গোৎসবের এবারের থিম এক টুকরো রাজস্থান ৷ প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে 7 লক্ষ টাকার বাজেটে রাজস্থানকে তুলে এনেছে এই দুর্গোৎসব কমিটি ৷ মূলত রাজস্থান ঘরানা, কেমন তাদের সামাজিক পরিস্থিতি সেই সব তুলে ধরা হয়েছে ৷
মেদিনীপুর শহরে দুর্গাপুজোয় থিমের ছড়াছড়ি ৷ ইটিভি ভারতের পুজো পরিক্রমায় পশ্চিম মেদিনীপুরের পাটনা বাজার কাঠগোলা দুর্গোৎসবের 62তম বর্ষে এবারের থিম 'মিশন বন্দেমাতরম, ভীষণ বন্দেমাতরম' ৷ যেখানে প্রথমভাগে 'মিশন বন্দেমাতরম'-এর মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে স্বাধীনতার আগে সমাজে মহিলাদের পরিস্থিতি ও অবস্থান ৷ এরপর দ্বিতীয়ভাগে দেখানো হয়েছে 'ভীষণ বন্দেমাতরম' ৷ সেখানে তুলে ধরার বর্তমান সমাজে মহিলাদের অবস্থান ৷ সমাজে তাঁদের উপর অত্যাচার, অনাচার ও বিভৎস পরিস্থিতির কথা ৷ যা দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শনার্থীরা ৷
অন্যদিকে, মেদিনীপুর শহরের 'সংযুক্ত পল্লি দুর্গোৎসব' কমিটির দুর্গাপুজো 75 বছর পূর্ণ করল ৷ এবারে তাদের থিম 'মোদের গর্ব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা' ৷ প্রায় 22 লক্ষ টাকা খরচ করে বাংলার ভাষার থিম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ মণ্ডপে বাংলার মনীষীদের ছবি এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বিপ্লবীদের আঁতুড় ঘর মেদিনীপুরের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে ৷ সেখানে প্রতিমা করা হয়েছে সাবেকি ৷
'পাটনা বাজার আদি অকালবোধন শিশুদ্যান' কমিটির দুর্গোৎসবের এবারের থিম এক টুকরো রাজস্থান ৷ প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে 7 লক্ষ টাকার বাজেটে রাজস্থানকে তুলে এনেছে এই দুর্গোৎসব কমিটি ৷ মূলত রাজস্থান ঘরানা, কেমন তাদের সামাজিক পরিস্থিতি সেই সব তুলে ধরা হয়েছে ৷