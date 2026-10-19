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বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ আকর্ষণ পুজোর ভোগপ্রসাদ, ভক্তদের পাতে কী পড়ল ?

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বিশেষ আকর্ষণ পুজোর ভোগপ্রসাদ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2026 at 8:06 PM IST

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পুজো মানেই সকলের সঙ্গে দেখা। অনেক স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়া। আলিঙ্গনে বুঝিয়ে দেওয়া পাশে আছি। কর্মসূত্রে কলকাতা-সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ হায়দরাবাদে থাকেন। পুজোয় সবসময়ে তাঁদের পক্ষে বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু তাই বলে তো উৎসব থেমে থাকবে না। তাই প্রবাসে পুজোর আয়োজন । হায়দরাবাদের বানজারা হিলসে দুর্গাপুজো করছে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। এবছর বাংলার বনেদি বাড়ির পুজোর ঐতিহ্যকে থিমের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানিয়েছেন, পুরনো জমিদার বাড়ির আদলে মণ্ডপসজ্জা করা হয়েছে।

প্রবাসে পুজো তো কী ? রীতি মেনে নবপত্রিকা, সন্ধিপুজো, আরতি, পুষ্পাজলি সবই নিষ্ঠা মেনে ৷ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল পুজোর ভোগপ্রসাদ। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ও দশমী চারদিনই ভোগের আয়োজন করা হয় ৷ মা-কে এক, এক দিন এক-একরকম পদ নিবেদন করা হয় ৷ সপ্তমী থেকে দশমী মা-কে নানা পদ রান্না করে নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয় ৷ যেমন খিচুড়ি, ল্যাবড়া, পায়েস, চাটনি, মিষ্টি ৷ অষ্টমীতে মা-কে দেওয়া হয় পোলাও, পনির, পায়েস, চাটনি-সহ আরও পদ ৷ পাত পেড়ে হাজার পাজার ভক্ত দেবী দুর্গার ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন ৷ 

ক্যামেরায় দাসের সঙ্গে প্রতিবেদন তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের 

পুজো মানেই সকলের সঙ্গে দেখা। অনেক স্মৃতি ঝালিয়ে নেওয়া। আলিঙ্গনে বুঝিয়ে দেওয়া পাশে আছি। কর্মসূত্রে কলকাতা-সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ হায়দরাবাদে থাকেন। পুজোয় সবসময়ে তাঁদের পক্ষে বাড়িতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু তাই বলে তো উৎসব থেমে থাকবে না। তাই প্রবাসে পুজোর আয়োজন । হায়দরাবাদের বানজারা হিলসে দুর্গাপুজো করছে বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। এবছর বাংলার বনেদি বাড়ির পুজোর ঐতিহ্যকে থিমের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানিয়েছেন, পুরনো জমিদার বাড়ির আদলে মণ্ডপসজ্জা করা হয়েছে।

প্রবাসে পুজো তো কী ? রীতি মেনে নবপত্রিকা, সন্ধিপুজো, আরতি, পুষ্পাজলি সবই নিষ্ঠা মেনে ৷ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল পুজোর ভোগপ্রসাদ। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ও দশমী চারদিনই ভোগের আয়োজন করা হয় ৷ মা-কে এক, এক দিন এক-একরকম পদ নিবেদন করা হয় ৷ সপ্তমী থেকে দশমী মা-কে নানা পদ রান্না করে নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয় ৷ যেমন খিচুড়ি, ল্যাবড়া, পায়েস, চাটনি, মিষ্টি ৷ অষ্টমীতে মা-কে দেওয়া হয় পোলাও, পনির, পায়েস, চাটনি-সহ আরও পদ ৷ পাত পেড়ে হাজার পাজার ভক্ত দেবী দুর্গার ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন ৷ 

ক্যামেরায় দাসের সঙ্গে প্রতিবেদন তিথি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষের 

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TAGGED:

DURGA PUJA IN HYDERABAD
প্রবাসে পুজো
বাঙালির শ্রেষ্ট উৎসব দুর্গাপুজো
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