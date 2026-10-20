মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখতে ইছাপুরে দর্শনার্থীদের ভিড়
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Published : October 20, 2026 at 10:22 AM IST
মহাভারত বা মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বিশাল রূপ যদি আপনাকে টানে, তাহলে আপনি অবশ্যই যান উত্তর 24 পরগনার ইছাপুরের আনন্দমঠে । কারণ, সেখানকার হরিসভা পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা তাঁদের মণ্ডপকে পরিণত করেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ৷ এবার 78তম বর্ষে এই ক্লাবের থিম, ‘সৃষ্টির অন্তরে যিনি, তিনি বিশ্বরূপে’ । মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিয়ে যে অধ্যায় রয়েছে, সেটিকে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । মণ্ডপের বাইরে দেখানো হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কীভাবে হাতিদের ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ সেই কারণে মণ্ডপের বাইরে সার দিয়ে বেশ কয়েকটি হাতির মূর্তি তৈরি করা হয়েছে ৷ এছাড়া রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল রূপ । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে দেখা দিয়েছিলেন, সেটিই ওই বিশাল রূপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ৷ মণ্ডপের ভিতরে মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায়ের খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের রণভূমি দেখতে রোজ বহু দর্শনার্থী ভিড় জমাচ্ছেন ইছাপুরের আনন্দমঠ হরিসভা পুজো কমিটির মণ্ডপে ৷ কেন এমন থিম ? এই নিয়ে উদ্য়োক্তাদের বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম, মহাভারত, মহাভারতের যুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই ভুলতে চলেছে । তাদের সনাতন ধর্মের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে । সেই কারণেই এমন একটি থিম তৈরি করে সনাতন ধর্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের আগ্রহ ফেরানোর চেষ্টা করা হয়েছে ৷ তাছাড়া এই থিমের মাধ্যমে শিশুদের মনেও যাতে মহাভারত বা মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে আগ্রহ তৈরি করা যায়, সেই চেষ্টাও করা হয়েছে ৷
মহাভারত বা মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বিশাল রূপ যদি আপনাকে টানে, তাহলে আপনি অবশ্যই যান উত্তর 24 পরগনার ইছাপুরের আনন্দমঠে । কারণ, সেখানকার হরিসভা পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা তাঁদের মণ্ডপকে পরিণত করেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ৷ এবার 78তম বর্ষে এই ক্লাবের থিম, ‘সৃষ্টির অন্তরে যিনি, তিনি বিশ্বরূপে’ । মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিয়ে যে অধ্যায় রয়েছে, সেটিকে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । মণ্ডপের বাইরে দেখানো হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কীভাবে হাতিদের ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ সেই কারণে মণ্ডপের বাইরে সার দিয়ে বেশ কয়েকটি হাতির মূর্তি তৈরি করা হয়েছে ৷ এছাড়া রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল রূপ । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে দেখা দিয়েছিলেন, সেটিই ওই বিশাল রূপের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ৷ মণ্ডপের ভিতরে মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায়ের খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের রণভূমি দেখতে রোজ বহু দর্শনার্থী ভিড় জমাচ্ছেন ইছাপুরের আনন্দমঠ হরিসভা পুজো কমিটির মণ্ডপে ৷ কেন এমন থিম ? এই নিয়ে উদ্য়োক্তাদের বক্তব্য, বর্তমান প্রজন্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম, মহাভারত, মহাভারতের যুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই ভুলতে চলেছে । তাদের সনাতন ধর্মের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে । সেই কারণেই এমন একটি থিম তৈরি করে সনাতন ধর্মের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের আগ্রহ ফেরানোর চেষ্টা করা হয়েছে ৷ তাছাড়া এই থিমের মাধ্যমে শিশুদের মনেও যাতে মহাভারত বা মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে আগ্রহ তৈরি করা যায়, সেই চেষ্টাও করা হয়েছে ৷