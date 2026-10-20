এপারের সঙ্গে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে মেতেছে ওপার বাংলা, দেখুন ভিডিয়ো

এপারের সঙ্গে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে মেতেছে ওপার বাংলা, দেখুন ভিডিয়ো
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Published : October 20, 2026 at 5:29 PM IST
শারদোৎসবের প্রতিটি মুহূর্তেই যেন মিশে থাকে নস্ট্যালজিয়া। ঝলমলে আলো, সুসজ্জিত মণ্ডপ, শৈল্পিক প্রতিমা, মানুষজনের উপচে পড়া ভিড় বাংলাদেশের পুজো মণ্ডপগুলিতে ৷ এপারের সঙ্গে বাঙালির সব থেকে বড় উৎসবে মেতেছে ওপার বাংলাও ৷ পরিচিত পুজোমণ্ডপ, সন্তানদের নিয়ে দেবী দুর্গার সুন্দর প্রতিমা, ঢাকের বাদ্যি, ঘণ্টা আর শাঁখের শব্দ, ধূপ আর ফুলের গন্ধ, এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে মানুষের যাওয়া-আসা। নতুন জামাকাপড় পরা ছেলেমেয়েদের আনন্দ, আলোকসজ্জা, মিষ্টি, খাবারদাবার, হাসি আর উৎসবের সেই চেনা পরিবেশ।
বাংলাদেশের সব থেকে জাঁকজমকপূর্ণ ঢাকেশ্বরী সর্বজনীন দুর্গাপুজো, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন সর্বজনীন, গুলশান বনানী সর্বজনীন, মণিপুরীপাড়া সর্বজনীন, খামারবাড়ি দুর্গোৎসব, কলাবাগান ধানমণ্ডি দুর্গোৎসব, সিলেটের ঝুমকা সংঘ সর্বজনীন, চৈতালি সংঘ সর্বজনীন, রক্ষাকালীবাড়ি দুর্গোৎসব, চট্টগ্রাম সর্বজনীন, ফরিদপুর দুর্গোৎসব প্রভৃতি ৷ ভিডিয়ো তুলে ধরল ইটিভি ভারত।
বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ মেতেছেন শ্রেষ্ট উৎসবে ৷ প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি সেলফি তোলাড় হিড়িক চোখে পড়ার মতো ৷ ষষ্ঠী থেকেই যথারীতি ভিড় চোখে পড়ে মণ্ডপে-মণ্ডপে। আগামী 21 অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের দুর্গোৎসব।
বিশেষ প্রতিবেদন অভিষেক দত্ত রায়ের
শারদোৎসবের প্রতিটি মুহূর্তেই যেন মিশে থাকে নস্ট্যালজিয়া। ঝলমলে আলো, সুসজ্জিত মণ্ডপ, শৈল্পিক প্রতিমা, মানুষজনের উপচে পড়া ভিড় বাংলাদেশের পুজো মণ্ডপগুলিতে ৷ এপারের সঙ্গে বাঙালির সব থেকে বড় উৎসবে মেতেছে ওপার বাংলাও ৷ পরিচিত পুজোমণ্ডপ, সন্তানদের নিয়ে দেবী দুর্গার সুন্দর প্রতিমা, ঢাকের বাদ্যি, ঘণ্টা আর শাঁখের শব্দ, ধূপ আর ফুলের গন্ধ, এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে মানুষের যাওয়া-আসা। নতুন জামাকাপড় পরা ছেলেমেয়েদের আনন্দ, আলোকসজ্জা, মিষ্টি, খাবারদাবার, হাসি আর উৎসবের সেই চেনা পরিবেশ।
বাংলাদেশের সব থেকে জাঁকজমকপূর্ণ ঢাকেশ্বরী সর্বজনীন দুর্গাপুজো, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন সর্বজনীন, গুলশান বনানী সর্বজনীন, মণিপুরীপাড়া সর্বজনীন, খামারবাড়ি দুর্গোৎসব, কলাবাগান ধানমণ্ডি দুর্গোৎসব, সিলেটের ঝুমকা সংঘ সর্বজনীন, চৈতালি সংঘ সর্বজনীন, রক্ষাকালীবাড়ি দুর্গোৎসব, চট্টগ্রাম সর্বজনীন, ফরিদপুর দুর্গোৎসব প্রভৃতি ৷ ভিডিয়ো তুলে ধরল ইটিভি ভারত।
বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ মেতেছেন শ্রেষ্ট উৎসবে ৷ প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি সেলফি তোলাড় হিড়িক চোখে পড়ার মতো ৷ ষষ্ঠী থেকেই যথারীতি ভিড় চোখে পড়ে মণ্ডপে-মণ্ডপে। আগামী 21 অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের দুর্গোৎসব।
বিশেষ প্রতিবেদন অভিষেক দত্ত রায়ের