তিন দশক ধরে কোলাপুরের দুর্গোৎসব পালন করে আসছে বাঙালি কারিগররা
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Published : October 16, 2026 at 5:20 PM IST
কোলাপুর, 16 অক্টোবর: সারা দেশে নিজেদের স্বাধীন পরিচয় বজায় রাখা বাঙালিদের জন্য প্রতি বছর শারোদৎসবকে বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঙালিরা বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন, দুর্গাপুজো তারা করবেই। তেমনই গত 35 বছর ধরে স্বদেশ থেকে দূরে থাকা কোলাপুরে দুর্গাপুজো করে আসছে বাঙালি কারিগররা। পঞ্চমী থেকে শুরু হওয়া এই উৎসবে কোলাপুরের মানুষ বাঙালি সংস্কৃতির এক ঝলক দেখতে পান ৷ গঙ্গা ও পঞ্চগঙ্গার মাটি দিয়ে তৈরি পরিবেশ-বান্ধব দেবী প্রতিমাগুলি এই উৎসবে সামাজিক সচেতনতাকেও তুলে ধরছে।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে মহারাষ্ট্রে কারুশিল্প এবং স্বর্ণশিল্পের কাজে বাঙালি কারিগররা এসেছিলেন। কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই কারিগরদের কোলাপুরের সোনা-রুপার বাণিজ্য কেন্দ্র গুজারিতে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এই বাঙালিরা, যারা নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে কোলাপুরকে নিজেদের কর্মস্থল বানিয়েছিলেন, তাঁরা মারাঠি সংস্কৃতিকেও আত্মস্থ করেছেন। স্বর্ণশিল্পের কারুকার্যের উদ্দেশে মুম্বইয়ে আসা বাঙালি কারিগরদের কোলাপুরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সহযোগিতায় বাঙালি ভাইয়েরা কোলাপুরেই দেবী দুর্গার পুজো করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁদের অনেকেই পরিবার-সহ স্থায়ীভাবে বসবাসও শুরু করেন সেখানে।
বর্তমানে কোলাপুরে 2500-এরও বেশি বাঙালি বাস করেন। শুধু ব্যবসায় নয়, এই ভাইয়েরা ঐতিহ্য রক্ষা করে কোলহাপুরের সংস্কৃতিতেও অবদান রেখেছেন। 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে কোলাপুরের দৈবজ্ঞ বোর্ডিং-এ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে দুর্গোৎসব পালিত হয়ে আসছে। কোলাপুরের শাহু নগরীর মানুষজন এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করেন। গত তিন দশক ধরে এই উৎসবটি দুই রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উদযাপন করে আসছে। দুর্গা মণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ প্রামাণিক বলেন, "দুর্গাপুজো প্রত্যেক বাঙালির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়। পুজো শুরু হয় পঞ্চমী তিথিতে। ষষ্ঠীতে প্রধান আকর্ষণ হলো বেলার পূজা। সপ্তমীতে পঞ্চগঙ্গা নদীতে সকালে পুজো হয়। পঞ্চগঙ্গার পবিত্র জল নিয়ে এসে পুজো শুরু হয়। অষ্টমীতে চামুণ্ডা মাতার পুজো হয়। সাত থেকে আট বছর বয়সি একটি মেয়েকে কন্যা হিসাবে পূজা করা হয়।"
তিনি আরও বলেন, "নবমীতে হোম ও দশমীতে সিঁদুর খেলা পালিত হয়। বিকেল তিনটের পর বিসর্জন শোভাযাত্রার মাধ্যমে দুর্গাপূজা শেষ হয়। পরিবেশবান্ধব প্রতিমা একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা ৷ দুর্গা, কার্তিক ও গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, প্রতিমাগুলি নদীর পবিত্র মাটি দিয়ে পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি করা হয়। প্রতিমাগুলিতে পরিবেশবান্ধব রংও করা হয় ৷"
কোলাপুর, 16 অক্টোবর: সারা দেশে নিজেদের স্বাধীন পরিচয় বজায় রাখা বাঙালিদের জন্য প্রতি বছর শারোদৎসবকে বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঙালিরা বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন, দুর্গাপুজো তারা করবেই। তেমনই গত 35 বছর ধরে স্বদেশ থেকে দূরে থাকা কোলাপুরে দুর্গাপুজো করে আসছে বাঙালি কারিগররা। পঞ্চমী থেকে শুরু হওয়া এই উৎসবে কোলাপুরের মানুষ বাঙালি সংস্কৃতির এক ঝলক দেখতে পান ৷ গঙ্গা ও পঞ্চগঙ্গার মাটি দিয়ে তৈরি পরিবেশ-বান্ধব দেবী প্রতিমাগুলি এই উৎসবে সামাজিক সচেতনতাকেও তুলে ধরছে।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে মহারাষ্ট্রে কারুশিল্প এবং স্বর্ণশিল্পের কাজে বাঙালি কারিগররা এসেছিলেন। কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই কারিগরদের কোলাপুরের সোনা-রুপার বাণিজ্য কেন্দ্র গুজারিতে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এই বাঙালিরা, যারা নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে কোলাপুরকে নিজেদের কর্মস্থল বানিয়েছিলেন, তাঁরা মারাঠি সংস্কৃতিকেও আত্মস্থ করেছেন। স্বর্ণশিল্পের কারুকার্যের উদ্দেশে মুম্বইয়ে আসা বাঙালি কারিগরদের কোলাপুরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সহযোগিতায় বাঙালি ভাইয়েরা কোলাপুরেই দেবী দুর্গার পুজো করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁদের অনেকেই পরিবার-সহ স্থায়ীভাবে বসবাসও শুরু করেন সেখানে।
বর্তমানে কোলাপুরে 2500-এরও বেশি বাঙালি বাস করেন। শুধু ব্যবসায় নয়, এই ভাইয়েরা ঐতিহ্য রক্ষা করে কোলহাপুরের সংস্কৃতিতেও অবদান রেখেছেন। 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে কোলাপুরের দৈবজ্ঞ বোর্ডিং-এ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে দুর্গোৎসব পালিত হয়ে আসছে। কোলাপুরের শাহু নগরীর মানুষজন এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করেন। গত তিন দশক ধরে এই উৎসবটি দুই রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উদযাপন করে আসছে। দুর্গা মণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ প্রামাণিক বলেন, "দুর্গাপুজো প্রত্যেক বাঙালির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে বিবেচিত হয়। পুজো শুরু হয় পঞ্চমী তিথিতে। ষষ্ঠীতে প্রধান আকর্ষণ হলো বেলার পূজা। সপ্তমীতে পঞ্চগঙ্গা নদীতে সকালে পুজো হয়। পঞ্চগঙ্গার পবিত্র জল নিয়ে এসে পুজো শুরু হয়। অষ্টমীতে চামুণ্ডা মাতার পুজো হয়। সাত থেকে আট বছর বয়সি একটি মেয়েকে কন্যা হিসাবে পূজা করা হয়।"
তিনি আরও বলেন, "নবমীতে হোম ও দশমীতে সিঁদুর খেলা পালিত হয়। বিকেল তিনটের পর বিসর্জন শোভাযাত্রার মাধ্যমে দুর্গাপূজা শেষ হয়। পরিবেশবান্ধব প্রতিমা একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা ৷ দুর্গা, কার্তিক ও গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, প্রতিমাগুলি নদীর পবিত্র মাটি দিয়ে পরিবেশবান্ধব উপায়ে তৈরি করা হয়। প্রতিমাগুলিতে পরিবেশবান্ধব রংও করা হয় ৷"