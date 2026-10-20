থমকে যাওয়া সমাজের ছবি বালিগঞ্জ 21 পল্লীতে, দেখুন ভিডিয়ো

থমকে যাওয়া সমাজের ছবি বালিগঞ্জ 21 পল্লীতে, দেখুন ভিডিয়ো
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Published : October 20, 2026 at 8:42 PM IST
Kolkata Theme Puja: আধুনিক সময় কি আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে নাকি আমরা সত্যিই প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। এই প্রশ্নটা আজ আর নতুন কিছু নয়। প্রযুক্তি থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপার এখন যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, আগে তার কল্পনা করাও ছিল কঠিন । কিন্তু এখানেই প্রশ্ন এই এগিয়ে যাওয়া সত্যিই এগিয়ে যাওয়া নাকি আটকে পড়া। অন্তহীন কোনও এক প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের। এই প্রতিবন্ধকতার শুধু শেষ নেই তা নয়, চোখেও ধরা পড়ে না । এই যন্ত্রণার অস্তিত্ব শুধু কল্পনায় কিন্তু প্রকাশ সর্বত্র । আমরা বুঝতেও পারি না যে এই আচমকা থেমে যাওয়া বা আটকে পড়া আসলে দাসত্বের নামান্তর। সমাজ চেতনার এই বার্তাই তুলে ধরেছে বালিগঞ্জ 21 পল্লী। থিমের নাম 'ষড়ভুজের অন্তরালে'। পুজোর থিম শিল্পী সৌরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিমা শিল্পী সায়ন হালদার। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো এবার 80 বছরে পা দিল ।
Kolkata Theme Puja: আধুনিক সময় কি আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে নাকি আমরা সত্যিই প্রগতির পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। এই প্রশ্নটা আজ আর নতুন কিছু নয়। প্রযুক্তি থেকে শুরু করে সমস্ত ব্যাপার এখন যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, আগে তার কল্পনা করাও ছিল কঠিন । কিন্তু এখানেই প্রশ্ন এই এগিয়ে যাওয়া সত্যিই এগিয়ে যাওয়া নাকি আটকে পড়া। অন্তহীন কোনও এক প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের। এই প্রতিবন্ধকতার শুধু শেষ নেই তা নয়, চোখেও ধরা পড়ে না । এই যন্ত্রণার অস্তিত্ব শুধু কল্পনায় কিন্তু প্রকাশ সর্বত্র । আমরা বুঝতেও পারি না যে এই আচমকা থেমে যাওয়া বা আটকে পড়া আসলে দাসত্বের নামান্তর। সমাজ চেতনার এই বার্তাই তুলে ধরেছে বালিগঞ্জ 21 পল্লী। থিমের নাম 'ষড়ভুজের অন্তরালে'। পুজোর থিম শিল্পী সৌরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিমা শিল্পী সায়ন হালদার। দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো এবার 80 বছরে পা দিল ।