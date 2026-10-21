ETV Bharat / Videos

আবার এসো মা ! ধ্বনিতে মুখরিত চরাচর, শুরু বিসর্জন

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিসর্জনের খণ্ডচিত্র ইটিভি ভারতে (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2026 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Durga immersion 2026: এক বছরের অপেক্ষা । তারপর রীতি মেনে নির্দিষ্ট সময়ে পুজোর সমাপন । আনন্দে আর একরাশ খুশিতে ভাসতে ভাসতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে ফেলা । এবার বিজয়ের পালা। বুধবার কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে শুরু হয়েছে বিসর্জন। আবার এসো মা- ধ্বনিতে মুখরিত চরাচর ।  এর আগে সকালে হয়েছে সিঁদুর খেলা ।

শহরের পাশাপাশি হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিসর্জন। এবার পুজোর শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি। উত্তর কলকাতার চোরবাগানের পুজো দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় বিসর্জন ঘিরে নিরাপত্তার করা বন্দোবস্ত করেছে কলকাতার পুলিশ। পুজোর শেষে যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেটাই নিশ্চিত করতে চান পুলিশ কর্তারা ।  

শুধু নিরাপত্তা নয় বিসর্জন দিতে আসা আয়োজকদেরও যাতে অকারণে সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় সেটাও দেখছেন পুলিশ কর্তারা। অন্য জায়গার মতো বাজে কদমতলা ঘাটেও নির্বিঘ্নে চলছে প্রতিমা বিসর্জন । বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে কমবেশি 700টি প্রতিমার নিরঞ্জন হয়েছে । নিরাপত্তা ও নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের উপ-নগরপাল (বন্দর) হরি কৃষ্ণ পাই। পাশাপাশি রয়েছেন আইপিএস আকাশ মেঘারিয়া-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

শুধু নিরাপত্তা নয় বা যাঁরা বিসর্জন দিতে আসছেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা নয়, বিসর্জনের সঙ্গে জল দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গঙ্গার জল যাতে কোনওভাবে দূষিত না হয় করতে ব্যাপারে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ । গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে বিসর্জনের সেই চিত্র তুলে ধরল ইটিভি ভারত ।

Durga immersion 2026: এক বছরের অপেক্ষা । তারপর রীতি মেনে নির্দিষ্ট সময়ে পুজোর সমাপন । আনন্দে আর একরাশ খুশিতে ভাসতে ভাসতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে ফেলা । এবার বিজয়ের পালা। বুধবার কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে শুরু হয়েছে বিসর্জন। আবার এসো মা- ধ্বনিতে মুখরিত চরাচর ।  এর আগে সকালে হয়েছে সিঁদুর খেলা ।

শহরের পাশাপাশি হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিসর্জন। এবার পুজোর শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি। উত্তর কলকাতার চোরবাগানের পুজো দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় বিসর্জন ঘিরে নিরাপত্তার করা বন্দোবস্ত করেছে কলকাতার পুলিশ। পুজোর শেষে যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেটাই নিশ্চিত করতে চান পুলিশ কর্তারা ।  

শুধু নিরাপত্তা নয় বিসর্জন দিতে আসা আয়োজকদেরও যাতে অকারণে সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় সেটাও দেখছেন পুলিশ কর্তারা। অন্য জায়গার মতো বাজে কদমতলা ঘাটেও নির্বিঘ্নে চলছে প্রতিমা বিসর্জন । বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে কমবেশি 700টি প্রতিমার নিরঞ্জন হয়েছে । নিরাপত্তা ও নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের উপ-নগরপাল (বন্দর) হরি কৃষ্ণ পাই। পাশাপাশি রয়েছেন আইপিএস আকাশ মেঘারিয়া-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

শুধু নিরাপত্তা নয় বা যাঁরা বিসর্জন দিতে আসছেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা নয়, বিসর্জনের সঙ্গে জল দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গঙ্গার জল যাতে কোনওভাবে দূষিত না হয় করতে ব্যাপারে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ । গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে বিসর্জনের সেই চিত্র তুলে ধরল ইটিভি ভারত ।

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA IDOL IMMERSION
KOLKATA DURGA IMMERSION
কলকাতায় শুরু দুর্গা বিসর্জন
আবার এসো মা
DURGA PUJA 2026

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

BENGALURU CELEBRATES DURGA PUJA

বেঙ্গালুরুতে দুর্গাপুজো উদযাপন সুকৃতি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের

October 21, 2026 at 7:45 PM IST
Hyderabad Bangalee Samity Durga Puja 2026

লাল পাড় সাদা শাড়িতে ঐতিহ্যের দশমী, হায়দরাবাদে মহিলাদের দেবীবরণ

October 21, 2026 at 6:45 PM IST
Etv Bharat

থমকে যাওয়া সমাজের ছবি বালিগঞ্জ 21 পল্লীতে, দেখুন ভিডিয়ো

October 20, 2026 at 8:42 PM IST
DURGA PUJA 2026

পোলাও-পাঁচরকম ভাজা-খিচুড়ি-পান্তা ভাত, এক-এক দিনে মাকে ভোগ নিবেদন BSS-এর

October 20, 2026 at 5:51 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.