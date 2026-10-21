আবার এসো মা ! ধ্বনিতে মুখরিত চরাচর, শুরু বিসর্জন
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Published : October 21, 2026 at 8:42 PM IST
Durga immersion 2026: এক বছরের অপেক্ষা । তারপর রীতি মেনে নির্দিষ্ট সময়ে পুজোর সমাপন । আনন্দে আর একরাশ খুশিতে ভাসতে ভাসতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে ফেলা । এবার বিজয়ের পালা। বুধবার কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে শুরু হয়েছে বিসর্জন। আবার এসো মা- ধ্বনিতে মুখরিত চরাচর । এর আগে সকালে হয়েছে সিঁদুর খেলা ।
শহরের পাশাপাশি হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিসর্জন। এবার পুজোর শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি। উত্তর কলকাতার চোরবাগানের পুজো দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় বিসর্জন ঘিরে নিরাপত্তার করা বন্দোবস্ত করেছে কলকাতার পুলিশ। পুজোর শেষে যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেটাই নিশ্চিত করতে চান পুলিশ কর্তারা ।
শুধু নিরাপত্তা নয় বিসর্জন দিতে আসা আয়োজকদেরও যাতে অকারণে সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় সেটাও দেখছেন পুলিশ কর্তারা। অন্য জায়গার মতো বাজে কদমতলা ঘাটেও নির্বিঘ্নে চলছে প্রতিমা বিসর্জন । বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে কমবেশি 700টি প্রতিমার নিরঞ্জন হয়েছে । নিরাপত্তা ও নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের উপ-নগরপাল (বন্দর) হরি কৃষ্ণ পাই। পাশাপাশি রয়েছেন আইপিএস আকাশ মেঘারিয়া-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।
শুধু নিরাপত্তা নয় বা যাঁরা বিসর্জন দিতে আসছেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা নয়, বিসর্জনের সঙ্গে জল দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গঙ্গার জল যাতে কোনওভাবে দূষিত না হয় করতে ব্যাপারে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ । গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে বিসর্জনের সেই চিত্র তুলে ধরল ইটিভি ভারত ।
Durga immersion 2026: এক বছরের অপেক্ষা । তারপর রীতি মেনে নির্দিষ্ট সময়ে পুজোর সমাপন । আনন্দে আর একরাশ খুশিতে ভাসতে ভাসতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে ফেলা । এবার বিজয়ের পালা। বুধবার কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে শুরু হয়েছে বিসর্জন। আবার এসো মা- ধ্বনিতে মুখরিত চরাচর । এর আগে সকালে হয়েছে সিঁদুর খেলা ।
শহরের পাশাপাশি হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিসর্জন। এবার পুজোর শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি। উত্তর কলকাতার চোরবাগানের পুজো দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজন মৃত্যু হয়েছে। এমতাবস্থায় বিসর্জন ঘিরে নিরাপত্তার করা বন্দোবস্ত করেছে কলকাতার পুলিশ। পুজোর শেষে যাতে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেটাই নিশ্চিত করতে চান পুলিশ কর্তারা ।
শুধু নিরাপত্তা নয় বিসর্জন দিতে আসা আয়োজকদেরও যাতে অকারণে সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় সেটাও দেখছেন পুলিশ কর্তারা। অন্য জায়গার মতো বাজে কদমতলা ঘাটেও নির্বিঘ্নে চলছে প্রতিমা বিসর্জন । বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে কমবেশি 700টি প্রতিমার নিরঞ্জন হয়েছে । নিরাপত্তা ও নজরদারির দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের উপ-নগরপাল (বন্দর) হরি কৃষ্ণ পাই। পাশাপাশি রয়েছেন আইপিএস আকাশ মেঘারিয়া-সহ কলকাতা পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।
শুধু নিরাপত্তা নয় বা যাঁরা বিসর্জন দিতে আসছেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা নয়, বিসর্জনের সঙ্গে জল দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গঙ্গার জল যাতে কোনওভাবে দূষিত না হয় করতে ব্যাপারে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ । গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে বিসর্জনের সেই চিত্র তুলে ধরল ইটিভি ভারত ।