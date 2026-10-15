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দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘে বেনিয়াকথা

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দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘে এই বছরের ভাবনা বেনিয়াকথা। (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2026 at 6:56 PM IST

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দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘে এই বছরের ভাবনা হল বেনিয়াকথা। কাজ করেছেন শিল্পী অনির্বাণ দাস । এবার 41 তম বর্ষ এই পুজোর । বাঙালি যে ব্যবসা করতে পারে, সেই বার্তা দিতে এই বিষয় ভাবনা । বাঙালি মানেই গায়ক, অভিনেতা কিংবা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ? এগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সারা বিশ্বে যে বাঙালি ব্যবসাতেও দাপিয়ে বেরিয়েছে বা বেড়াচ্ছে সেটাই এবার শিল্পী তুলে ধরেছেন তাঁর কাজে । 2500 বছর আগে থেকে বাংলার যে বাণিজ্যের মাধ্যম ছিল মূলত জলপথ, সেটিই প্রতিফলিত হয়েছে মণ্ডপে । যেহেতু অতীতে রাস্তাঘাট বা সড়ক পরিবহণের ততটা রমরমা ছিল না, তখন নদীপথই ছিল বাণিজ্যের মূল ভরসা । আর নদীপথে বিরাট বিরাট নৌকা করেই বাণিজ্য করতেন ব্যবসায়ীরা ৷ তাই মূল মণ্ডপটি নৌকার আদলে তৈরি করা হয়েছে । তৎকালীন সময় বাঙালিরা সারা বিশ্বের কোথায় কোথায় ব্যবসা করতেন, কী ধরনের ব্যবসা করতেন ? সবটাই মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে । এর সঙ্গে দর্শকদের মন কেড়েছে লাইভ পারফরম্যান্স ।

দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘে এই বছরের ভাবনা হল বেনিয়াকথা। কাজ করেছেন শিল্পী অনির্বাণ দাস । এবার 41 তম বর্ষ এই পুজোর । বাঙালি যে ব্যবসা করতে পারে, সেই বার্তা দিতে এই বিষয় ভাবনা । বাঙালি মানেই গায়ক, অভিনেতা কিংবা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ? এগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সারা বিশ্বে যে বাঙালি ব্যবসাতেও দাপিয়ে বেরিয়েছে বা বেড়াচ্ছে সেটাই এবার শিল্পী তুলে ধরেছেন তাঁর কাজে । 2500 বছর আগে থেকে বাংলার যে বাণিজ্যের মাধ্যম ছিল মূলত জলপথ, সেটিই প্রতিফলিত হয়েছে মণ্ডপে । যেহেতু অতীতে রাস্তাঘাট বা সড়ক পরিবহণের ততটা রমরমা ছিল না, তখন নদীপথই ছিল বাণিজ্যের মূল ভরসা । আর নদীপথে বিরাট বিরাট নৌকা করেই বাণিজ্য করতেন ব্যবসায়ীরা ৷ তাই মূল মণ্ডপটি নৌকার আদলে তৈরি করা হয়েছে । তৎকালীন সময় বাঙালিরা সারা বিশ্বের কোথায় কোথায় ব্যবসা করতেন, কী ধরনের ব্যবসা করতেন ? সবটাই মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে । এর সঙ্গে দর্শকদের মন কেড়েছে লাইভ পারফরম্যান্স ।

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TAGGED:

DURGAPUJA26
DUMDUM PARK TARUN SANGHA
দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘ
থিমপুজো
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