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দমদম পার্ক ভারত চক্রে দেখা যাবে বঙ্গের রথ

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দমদম পার্ক ভারত চক্রে বঙ্গের রথ কথা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2026 at 6:04 PM IST

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দমদম পার্ক ভারত চক্রের এবার 26তম বর্ষ । শিল্পী মানস দাস কাজ করেছেন । বিষয় ভাবনা হল বঙ্গের রথ কথা । রথ বললেই মনে পড়ে ওড়িশার পুরীর রথের কথা । কিন্তু এই বঙ্গেও রথ একটা বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে । বঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী রথের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে । যেমন মাহেশের রথ, গুপ্তিপাড়ার রথ, নালা ঝড়ের রথ, হাওড়ার বাবুই বাড়ির রথ, চুঁচুড়ার মল্লিক বাড়ির রথ । প্রতিটি রথের রেপ্লিকা মণ্ডপে রয়েছে । মণ্ডপের সামনের অংশে রথের একটি কারশেড তৈরি করা । সেখান দিয়ে মানুষ প্রবেশ করছেন । ভিতরে ঢুকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী রথের কথা জানছেন দর্শক এবং তার রেপ্লিকাগুলো দেখছেন । কাঠ এবং মাটির সংমিশ্রণে একটি বিশেষ জায়গা করা হয়েছে ৷ কারণ কাঠ থেকে রথ তৈরি হয় এবং মাটি থেকে দুর্গাপ্রতিমা । রথকে কেন্দ্র করে যে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়, তা দুই দেওয়ালে চিত্রের আকারে উঠে এসেছে । বাইরের রেলিংয়ে যেভাবে দড়ি পাকানো, সেটাও অনেকটাই রথের দড়ির মতো দেখতে। ভিতরেও আছে একটি বিরাট মাপের রথ । 

দমদম পার্ক ভারত চক্রের এবার 26তম বর্ষ । শিল্পী মানস দাস কাজ করেছেন । বিষয় ভাবনা হল বঙ্গের রথ কথা । রথ বললেই মনে পড়ে ওড়িশার পুরীর রথের কথা । কিন্তু এই বঙ্গেও রথ একটা বিরাট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে । বঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী রথের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে । যেমন মাহেশের রথ, গুপ্তিপাড়ার রথ, নালা ঝড়ের রথ, হাওড়ার বাবুই বাড়ির রথ, চুঁচুড়ার মল্লিক বাড়ির রথ । প্রতিটি রথের রেপ্লিকা মণ্ডপে রয়েছে । মণ্ডপের সামনের অংশে রথের একটি কারশেড তৈরি করা । সেখান দিয়ে মানুষ প্রবেশ করছেন । ভিতরে ঢুকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী রথের কথা জানছেন দর্শক এবং তার রেপ্লিকাগুলো দেখছেন । কাঠ এবং মাটির সংমিশ্রণে একটি বিশেষ জায়গা করা হয়েছে ৷ কারণ কাঠ থেকে রথ তৈরি হয় এবং মাটি থেকে দুর্গাপ্রতিমা । রথকে কেন্দ্র করে যে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়, তা দুই দেওয়ালে চিত্রের আকারে উঠে এসেছে । বাইরের রেলিংয়ে যেভাবে দড়ি পাকানো, সেটাও অনেকটাই রথের দড়ির মতো দেখতে। ভিতরেও আছে একটি বিরাট মাপের রথ । 

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TAGGED:

DURGAPUJA26
DUMDUM PARK BHARAT CHAKRA
দমদম পার্ক ভারত চক্র
থিম রথের কথা
THEME PUJA

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