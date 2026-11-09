কাঁকসায় গাড়ির মধ্যেই চালকের রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার দেহ

কাঁকসায় গাড়ির মধ্যেই চালকের রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার দেহ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 9, 2026 at 8:56 PM IST
Driver Mysterious Death: গাড়ি থেকে উদ্ধার হল চালকের মৃতদেহ ৷ নিজের আসনে বসা অবস্থায় দেহটি উদ্ধার হয় ৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার রাজবাঁধে ৷ সেখানে জাতীয় সড়কের পাশে একটি কন্টেনার দাঁড় করানো ছিল ৷ তার মধ্যেই দেহটি ছিল ৷ যেখানে গাড়িটি দাঁড়িয়েছিল, তার পাশেই একটি হোটেল রয়েছে ৷ ওই হোটেলের মালিক জয়ন্ত কোনার এদিন জানান, তাঁর কাছে কন্টেনারের মালিকের ফোন আসে ৷ চালককে ফোনে পাচ্ছেন না বলে ওই ব্যক্তি জানান ৷ চালকের খোঁজ করতে বলেন ৷ এর পর জয়ন্ত কোনার নিজের এক কর্মীকে পাঠান ৷ কর্মীর কাছেই খবর পান যে চালক নিজের আসনেই বসে রয়েছেন ৷ কোনও সাড়া মিলছে না ৷ এর পর জয়ন্তবাবু নিজেই কন্টেনারের কাছে যান ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমার দেখে মনে হয় যে ওই চালক মারা গিয়েছে ৷’’ তার পরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ ঘটনাস্থলে যায় কাঁকসা থানার পুলিশ ৷ দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসকরা জানান যে ওই চালকের মৃত্যু হয়েছে ৷ জয়ন্তবাবু জানিয়েছেন যে ওই চালক হরিয়ানার বাসিন্দা ৷ কন্টেনারের মালিক ও মৃতের আত্মীয়দের খবর দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ৷ এদিকে এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ৷ বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় করেন ৷ অন্য গাড়ির চালকরা ছিলেন ৷ তবে মৃতের নাম ও পরিচয় সম্পর্কে কেউই কিছু নিশ্চিত করে বলতে পারেননি ৷
Driver Mysterious Death: গাড়ি থেকে উদ্ধার হল চালকের মৃতদেহ ৷ নিজের আসনে বসা অবস্থায় দেহটি উদ্ধার হয় ৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার রাজবাঁধে ৷ সেখানে জাতীয় সড়কের পাশে একটি কন্টেনার দাঁড় করানো ছিল ৷ তার মধ্যেই দেহটি ছিল ৷ যেখানে গাড়িটি দাঁড়িয়েছিল, তার পাশেই একটি হোটেল রয়েছে ৷ ওই হোটেলের মালিক জয়ন্ত কোনার এদিন জানান, তাঁর কাছে কন্টেনারের মালিকের ফোন আসে ৷ চালককে ফোনে পাচ্ছেন না বলে ওই ব্যক্তি জানান ৷ চালকের খোঁজ করতে বলেন ৷ এর পর জয়ন্ত কোনার নিজের এক কর্মীকে পাঠান ৷ কর্মীর কাছেই খবর পান যে চালক নিজের আসনেই বসে রয়েছেন ৷ কোনও সাড়া মিলছে না ৷ এর পর জয়ন্তবাবু নিজেই কন্টেনারের কাছে যান ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমার দেখে মনে হয় যে ওই চালক মারা গিয়েছে ৷’’ তার পরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ ঘটনাস্থলে যায় কাঁকসা থানার পুলিশ ৷ দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ সেখানেই চিকিৎসকরা জানান যে ওই চালকের মৃত্যু হয়েছে ৷ জয়ন্তবাবু জানিয়েছেন যে ওই চালক হরিয়ানার বাসিন্দা ৷ কন্টেনারের মালিক ও মৃতের আত্মীয়দের খবর দেওয়া হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ৷ এদিকে এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায় ৷ বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় করেন ৷ অন্য গাড়ির চালকরা ছিলেন ৷ তবে মৃতের নাম ও পরিচয় সম্পর্কে কেউই কিছু নিশ্চিত করে বলতে পারেননি ৷