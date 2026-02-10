একদিনেই জোড়া প্রাপ্তি, দেখুন সুন্দরবনে চোখ ধাঁধানো বিরল দৃশ্য - SUNDARBAN ROYAL BENGAL TIGER
Published : February 10, 2026 at 1:18 PM IST
প্রকৃতি যেন নিজেই দরজা খুলে দিল একদল পর্যটকের সামনে । একই দিনে সুন্দরবনের জঙ্গলে দেখা দিল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং মাতলা নদীতে গাঙ্গেয় ডলফিন ৷ দুই দুর্লভ প্রাণীর দেখা পেয়ে রোমাঞ্চিত 19 পর্যটকের একটি দল । এমন অভিজ্ঞতা সচরাচর মেলে না-বলেই জানাচ্ছেন স্থানীয় গাইডরাও ।
বনাঞ্চলের গাইডদের মতে, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই এমন সৌভাগ্য ধরা দেয় ৷ আর ধৈর্য ও ভাগ্য সহায় হলেই তার সাক্ষী হওয়া যায় । জানা গিয়েছে, গত শনিবার বারুইপুর থেকে একটি পর্যটক দল সুন্দরবন ভ্রমণে আসে । নির্ধারিত রুটে নৌ-বিহারের সময় বেনিফেলি জঙ্গলের ধারে কিছুর নড়াচড়া চোখে পড়ে । কিছুক্ষণ পর স্পষ্ট দেখা যায়, একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদীর চরের দিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে । পর্যটকেরা নিঃশব্দে সেই মুহূর্ত উপভোগ করেন । অনেকে দূর থেকেই ক্যামেরা বন্দি করেন সেই দৃশ্য ৷
গাইডদের নির্দেশে নৌকায় উপস্থিত সবাই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন, যাতে প্রাণীটির স্বাভাবিক আচরণে কোনও বিঘ্ন না-ঘটে । বাঘটি কিছুক্ষণ নদীর ধারে ঘোরাঘুরি করে আবার জঙ্গলের ভিতরে চলে যায় । এই দৃশ্য দেখেই পর্যটকদের উচ্ছ্বাস চরমে ওঠে । তবে বিস্ময় এখানেই শেষ নয় । কিছুটা পথ এগোতেই মাতলা নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা যায় গাঙ্গেয় ডলফিন ।
একাধিকবার জলের উপরে উঠে আবার ডুব দেওয়ার সেই বিরল দৃশ্যও ক্যামেরাবন্দি করেন পর্যটকরা । সুন্দরবনে ডলফিন দেখা গেলেও একই সফরে বাঘ ও ডলফিন, এই জোড়া দর্শন সত্যিই বিরল বলেই মনে করছেন অভিজ্ঞরা । পর্যটকদের কথায়, "সুন্দরবনে এসে এমন অভিজ্ঞতা পাব ভাবতেই পারিনি । জীবনের সেরা মুহূর্তগুলোর একটি হয়ে থাকবে এই দিন ।"
