পরনে রাজবেশ, প্রথা মেনে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা জেলাশাসকের
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Published : November 25, 2026 at 1:28 PM IST
Cooch Behar Rash Utsav 2026: পরনে রাজবেশ ৷ মাথায় পাগড়ি, গলায় মণিমুক্তা-রত্ন খচিত হার ও গলায় রজনীগন্ধার মালা ৷ প্রথা ও ঐতিহ্য মেনে রাসচক্র ঘুরিয়ে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের সূচনা করলেন দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মদনমোহন মন্দিরে বিশেষ পুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় রাস উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা । পুজোয় অংশ নেন জেলাশাসক । এরপর নির্দিষ্ট রীতি মেনে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করেন ।
সন্ধ্যায় বিশেষ পুজো ও রাসচক্র ঘোরানোর পরই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয় সাধারণের জন্য । এরপর থেকেই হাজার হাজার ভক্ত মদনমোহন দর্শনে মন্দিরে প্রবেশ করতে শুরু করেন । জেলাশাসক বলেন, "মদনমোহনের 12টি যাত্রা হয় । তার অন্যতম রাসযাত্রা । আমার সৌভাগ্য এত বড় সুযোগ পেয়েছি । ঠাকুর মদনমোহন আরাধ্য কুলদেবতা সেই সুযোগ দিয়েছেন । সকলকে রাসযাত্রা এবং রাসমেলায় আসতে স্বাগত জানাচ্ছি । কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি ঠাকুর মদনমোহনকে ।"
রাজ আমলের নিয়ম মেনেই এদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের পর পসার ভাঙার অনুষ্ঠান হয় । এরপর মদনমোহনবাড়ির মাঠে চলে পুজো ও যজ্ঞ । পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী ও রতন কুমার ভট্টাচার্য এই পুজো ও যজ্ঞ করেন । অংশ নিয়েছিলেন জেলাশাসকও ৷ দীর্ঘক্ষণ পুজো চলার পর তিথি মেনে তিনি প্রথমে রাসচক্র ঘোরান ।
রাজ আমলে স্বয়ং মহারাজারা প্রথমে এই রাসচক্র ঘোরাতেন । এখন দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে জেলাশাসক এই দায়িত্ব পালন করেন । রাসচক্র ঘোরানোর পর প্রবেশদ্বারের ফিতে কেটে তা সাধারণের জন্য খুলে দেন তিনি । এরপরে বাইরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হাজারো ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করে ।
কোচবিহারের রাস উৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । বছরের এই বিশেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার অসংখ্য মানুষ । মদনমোহনকে কেন্দ্র করে এই উৎসব ঘিরে প্রতিবছরই ব্যাপক সমাগম হয় । রাস উৎসবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই আগামী কয়েকদিন উৎসবের আবহে মেতে উঠবে গোটা কোচবিহার ।
Cooch Behar Rash Utsav 2026: পরনে রাজবেশ ৷ মাথায় পাগড়ি, গলায় মণিমুক্তা-রত্ন খচিত হার ও গলায় রজনীগন্ধার মালা ৷ প্রথা ও ঐতিহ্য মেনে রাসচক্র ঘুরিয়ে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের সূচনা করলেন দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা কোচবিহারের জেলাশাসক জিতিন যাদব । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মদনমোহন মন্দিরে বিশেষ পুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় রাস উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা । পুজোয় অংশ নেন জেলাশাসক । এরপর নির্দিষ্ট রীতি মেনে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করেন ।
সন্ধ্যায় বিশেষ পুজো ও রাসচক্র ঘোরানোর পরই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয় সাধারণের জন্য । এরপর থেকেই হাজার হাজার ভক্ত মদনমোহন দর্শনে মন্দিরে প্রবেশ করতে শুরু করেন । জেলাশাসক বলেন, "মদনমোহনের 12টি যাত্রা হয় । তার অন্যতম রাসযাত্রা । আমার সৌভাগ্য এত বড় সুযোগ পেয়েছি । ঠাকুর মদনমোহন আরাধ্য কুলদেবতা সেই সুযোগ দিয়েছেন । সকলকে রাসযাত্রা এবং রাসমেলায় আসতে স্বাগত জানাচ্ছি । কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি ঠাকুর মদনমোহনকে ।"
রাজ আমলের নিয়ম মেনেই এদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের পর পসার ভাঙার অনুষ্ঠান হয় । এরপর মদনমোহনবাড়ির মাঠে চলে পুজো ও যজ্ঞ । পুরোহিত শিবকুমার চক্রবর্তী ও রতন কুমার ভট্টাচার্য এই পুজো ও যজ্ঞ করেন । অংশ নিয়েছিলেন জেলাশাসকও ৷ দীর্ঘক্ষণ পুজো চলার পর তিথি মেনে তিনি প্রথমে রাসচক্র ঘোরান ।
রাজ আমলে স্বয়ং মহারাজারা প্রথমে এই রাসচক্র ঘোরাতেন । এখন দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি হিসেবে জেলাশাসক এই দায়িত্ব পালন করেন । রাসচক্র ঘোরানোর পর প্রবেশদ্বারের ফিতে কেটে তা সাধারণের জন্য খুলে দেন তিনি । এরপরে বাইরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হাজারো ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করে ।
কোচবিহারের রাস উৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ । বছরের এই বিশেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার অসংখ্য মানুষ । মদনমোহনকে কেন্দ্র করে এই উৎসব ঘিরে প্রতিবছরই ব্যাপক সমাগম হয় । রাস উৎসবের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই আগামী কয়েকদিন উৎসবের আবহে মেতে উঠবে গোটা কোচবিহার ।