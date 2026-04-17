WATCH LIVE: তিনটি বিল নিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, দেখুন সরাসরি - THREE AMENDMENT BILLS VOTING
Published : April 17, 2026 at 6:16 PM IST
সংবিধান (131তম সংশোধনী) বিল, 2026; ডিলিমিটেশন বিল, 2026; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিল-তিনটি বিল পাস করতে 16 এপ্রিল থেকে তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 2023 সালে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয় সংসদের দুই কক্ষে ৷ এই বিল অনুযায়ী লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে ৷
মহিলাদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে লোকসভায় আসন সংখ্যা 543 থেকে 850 করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ এর জন্য উপরে উল্লিখিত তিনটি বিল পাশ করাতে হবে মোদি সরকারকে ৷ পাশাপাশি আসন পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হবে ৷
এই তিনটি বিল নিয়ে গতকাল থেকে লোকসভায় দীর্ঘ বিতর্ক চলে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, তৃণমূলের কাকলি ঘোষ দস্তিদার বক্তৃতা করেন ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি সরকার মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে আগামী নির্বাচনের ভিত মজবুত করতে চাইছে ৷ এই বিল নিয়ে ভোটাভুটি চলছে লোকসভায় ৷
সংবিধান (131তম সংশোধনী) বিল, 2026; ডিলিমিটেশন বিল, 2026; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিল-তিনটি বিল পাস করতে 16 এপ্রিল থেকে তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ 2023 সালে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয় সংসদের দুই কক্ষে ৷ এই বিল অনুযায়ী লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত হবে ৷
মহিলাদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে লোকসভায় আসন সংখ্যা 543 থেকে 850 করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ এর জন্য উপরে উল্লিখিত তিনটি বিল পাশ করাতে হবে মোদি সরকারকে ৷ পাশাপাশি আসন পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হবে ৷
এই তিনটি বিল নিয়ে গতকাল থেকে লোকসভায় দীর্ঘ বিতর্ক চলে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, তৃণমূলের কাকলি ঘোষ দস্তিদার বক্তৃতা করেন ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি সরকার মহিলা সংরক্ষণকে সামনে রেখে আগামী নির্বাচনের ভিত মজবুত করতে চাইছে ৷ এই বিল নিয়ে ভোটাভুটি চলছে লোকসভায় ৷