ইতিহাসে প্রথম ! তিরুপতিতে 121 কেজি স্বর্ণালঙ্কার দান ভক্তের
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Published : November 26, 2026 at 3:26 PM IST
Donation at Tirupati Tirumala: অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উদ্দেশ্যে এক ভক্ত বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার দান করেছেন । তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের শিল্পপতি বর্ধমান জৈন, তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি)-এর অতিরিক্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (অ্যাডিশনাল ইও) ভেঙ্কাইয়া চৌধুরীর কাছে 121 কেজি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার হস্তান্তর করেছেন ।
যার মধ্যে প্রভুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরিধানযোগ্য প্রায় 47 ধরনের স্বর্ণালঙ্কার রয়েছে ৷ এর আগে, 2025 সালের 19 জানুয়ারি এই শিল্পপতি মন্দির কমিটিকে 6 কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিলেন । এছাড়া চলতি বছরের 16 মে তিনি একটি বৈদ্যুতিক বাসও উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন । টিটিডি সূত্র জানিয়েছে, টিটিডি-র ইতিহাসে কোনও ভক্তের পক্ষ থেকে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরকে দেওয়া এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় উপহার ।
Donation at Tirupati Tirumala: অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর স্বামীর উদ্দেশ্যে এক ভক্ত বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার দান করেছেন । তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের শিল্পপতি বর্ধমান জৈন, তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি)-এর অতিরিক্ত নির্বাহী কর্মকর্তা (অ্যাডিশনাল ইও) ভেঙ্কাইয়া চৌধুরীর কাছে 121 কেজি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার হস্তান্তর করেছেন ।
যার মধ্যে প্রভুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরিধানযোগ্য প্রায় 47 ধরনের স্বর্ণালঙ্কার রয়েছে ৷ এর আগে, 2025 সালের 19 জানুয়ারি এই শিল্পপতি মন্দির কমিটিকে 6 কোটি টাকা অনুদান দিয়েছিলেন । এছাড়া চলতি বছরের 16 মে তিনি একটি বৈদ্যুতিক বাসও উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন । টিটিডি সূত্র জানিয়েছে, টিটিডি-র ইতিহাসে কোনও ভক্তের পক্ষ থেকে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরকে দেওয়া এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় উপহার ।