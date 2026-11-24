উত্তর থেকে দক্ষিণ, ধুমধাম সহকারে দেব দীপাবলি কলকাতায়
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Published : November 24, 2026 at 8:13 PM IST
Dev Deepawali in Kolkata: রাজ্যে পালাবদলের পর কলকাতায় প্রথমবার ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে দেব দীপাবলি ৷ মঙ্গলবার হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় আলোকিত হল কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণের গঙ্গাতীর । বাগবাজার, নিমতলা, জগন্নাথ ঘাট, বাজা কদমতলা ঘাটে মহিলারা পূজার্চনার পাশাপাশি প্রদীপ জ্বালান । অনেকেই প্রদীপ ভাসান গঙ্গায় । প্রতি বছর দীপাবলির 15 দিন পর দেব দীপাবলি উদযাপিত হয় কার্তিক পূর্ণিমার দিন । কথিত আছে, কার্তিক পূর্ণিমার রাতে দেবদেবীরা মর্ত্যে নেমে গঙ্গা স্নান করেন ।
মঙ্গলবার দেব দীপাবলি উদযাপনে বাজা কদমতলা ঘাটে হাজির ছিলেন মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার ৷ তিনি বলেন, "অন্যবারের তুলনায় এবার বড় করে এই রাজ্যে তথা কলকাতায় পালিত হচ্ছে দেব দীপাবলি ।" অন্যদিকে, জগন্নাথ ঘাটে যান জোড়াসাঁকোর বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝা । তাঁর কথায়, "এবার রাজ্যের মানুষ তিনবার দীপাবলি উৎসব পালন করল । 4 মে ভোটের ফলপ্রকাশ, তারপর দীপাবলি আর আজ । সুষ্ঠভাবে ধর্মাচার পালন করছেন অসংখ্য মানুষ ।"
Dev Deepawali in Kolkata: রাজ্যে পালাবদলের পর কলকাতায় প্রথমবার ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে দেব দীপাবলি ৷ মঙ্গলবার হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় আলোকিত হল কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণের গঙ্গাতীর । বাগবাজার, নিমতলা, জগন্নাথ ঘাট, বাজা কদমতলা ঘাটে মহিলারা পূজার্চনার পাশাপাশি প্রদীপ জ্বালান । অনেকেই প্রদীপ ভাসান গঙ্গায় । প্রতি বছর দীপাবলির 15 দিন পর দেব দীপাবলি উদযাপিত হয় কার্তিক পূর্ণিমার দিন । কথিত আছে, কার্তিক পূর্ণিমার রাতে দেবদেবীরা মর্ত্যে নেমে গঙ্গা স্নান করেন ।
মঙ্গলবার দেব দীপাবলি উদযাপনে বাজা কদমতলা ঘাটে হাজির ছিলেন মন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার ৷ তিনি বলেন, "অন্যবারের তুলনায় এবার বড় করে এই রাজ্যে তথা কলকাতায় পালিত হচ্ছে দেব দীপাবলি ।" অন্যদিকে, জগন্নাথ ঘাটে যান জোড়াসাঁকোর বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝা । তাঁর কথায়, "এবার রাজ্যের মানুষ তিনবার দীপাবলি উৎসব পালন করল । 4 মে ভোটের ফলপ্রকাশ, তারপর দীপাবলি আর আজ । সুষ্ঠভাবে ধর্মাচার পালন করছেন অসংখ্য মানুষ ।"