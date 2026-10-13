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'ভারত-বিরোধী বদমাইশদের শেষ করে দাও মা !' উমার কাছে প্রার্থনা অগ্নিমিত্রার

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'ভারত-বিরোধী বদমাইশদের শেষ করে দাও মা', দুর্গাপুরে উমার কাছে প্রার্থনা অগ্নিমিত্রার (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 13, 2026 at 12:53 PM IST

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Agnimitra Paul: 'ভারত-বিরোধী শক্তি ও বদমাইশদের শেষ করে দাও মা ।' সোমবার রাতে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে দুর্গাপুজোর প্রাক-উৎসবে যোগ দিয়ে উমার কাছে এমনই প্রার্থনা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত শক্তিশালী হচ্ছে বলে এদিন দাবি করেন তিনি ৷ মন্ত্রী বলেন, "দেশের অগ্রগতির পথে যারা বাধা দিচ্ছে, মা দুর্গা যেন তাদের শেষ করেন ।"

এদিন দুর্গাপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাজি ফাটানোর অনুষ্ঠান উপভোগ করেন অগ্নিমিত্রা পাল । রাজ্যবাসীকে পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানান তিনি । পুজোর দিনগুলিতে জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে এবং পুলিশ-প্রশাসন রাস্তায় থাকবে বলেও জানান মন্ত্রী । ইডেন গার্ডেনসের অনুষ্ঠানে মানুষের ভিড়, বিজেপির বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী হওয়ার প্রচারকে ভুল প্রমাণ করেছে বলে দাবি অগ্নিমিত্রার ৷

নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অনুগত সৈনিক বলেন তিনি ৷ পাশাপাশি অগ্নিমিত্রা বলেন, "বাংলার মানুষ এবারের দুর্গোৎসব নিশ্চিন্তে দেখুন, উপভোগ করুন । সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের ছুটি নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । পুজোর সময় আমরা সজাগ থাকব । আপনারা সবাই পুজোর আনন্দ উপভোগ করবেন ।"

আসন্ন দুর্গাপুজোয় যাতে বাংলার মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য প্রশাসনিকভাবে রাজ্য সরকার তৈরি বলে জানান অগ্নিমিত্রা পাল । এদিন দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পন্নামবলাম, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।

Agnimitra Paul: 'ভারত-বিরোধী শক্তি ও বদমাইশদের শেষ করে দাও মা ।' সোমবার রাতে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে দুর্গাপুজোর প্রাক-উৎসবে যোগ দিয়ে উমার কাছে এমনই প্রার্থনা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত শক্তিশালী হচ্ছে বলে এদিন দাবি করেন তিনি ৷ মন্ত্রী বলেন, "দেশের অগ্রগতির পথে যারা বাধা দিচ্ছে, মা দুর্গা যেন তাদের শেষ করেন ।"

এদিন দুর্গাপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাজি ফাটানোর অনুষ্ঠান উপভোগ করেন অগ্নিমিত্রা পাল । রাজ্যবাসীকে পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার আবেদন জানান তিনি । পুজোর দিনগুলিতে জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে এবং পুলিশ-প্রশাসন রাস্তায় থাকবে বলেও জানান মন্ত্রী । ইডেন গার্ডেনসের অনুষ্ঠানে মানুষের ভিড়, বিজেপির বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী হওয়ার প্রচারকে ভুল প্রমাণ করেছে বলে দাবি অগ্নিমিত্রার ৷

নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অনুগত সৈনিক বলেন তিনি ৷ পাশাপাশি অগ্নিমিত্রা বলেন, "বাংলার মানুষ এবারের দুর্গোৎসব নিশ্চিন্তে দেখুন, উপভোগ করুন । সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের ছুটি নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । পুজোর সময় আমরা সজাগ থাকব । আপনারা সবাই পুজোর আনন্দ উপভোগ করবেন ।"

আসন্ন দুর্গাপুজোয় যাতে বাংলার মানুষ আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য প্রশাসনিকভাবে রাজ্য সরকার তৈরি বলে জানান অগ্নিমিত্রা পাল । এদিন দুর্গাপুরের অনুষ্ঠানে তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পন্নামবলাম, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণচন্দ্র ঘোড়ুই-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।

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TAGGED:

AGNIMITRA PAUL IN DURGAPUR
DURGA PUJA 2026
অগ্নিমিত্রা পাল
উমার কাছে প্রার্থনা অগ্নিমিত্রার
AGNIMITRA PAUL

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