কলকাতার রাস্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক, রাউতগ্রামে বর্ষায় কাদা পেরিয়ে খাটিয়ায় রোগী

কলকাতার রাস্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক, রাউতগ্রামে বর্ষায় কাদা পেরিয়ে খাটিয়ায় রোগী
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Published : August 26, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতার রাস্তার হাল খারাপ । শহরের রাস্তা নিয়ে নবান্নে বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । তখন গ্রামবাংলার ছবিটা আলাদা ৷ বছরের পর বছর ধরে বসতিতে রয়ে গিয়েছে কাঁচা, বেহাল রাস্তা । বর্ষা নামলেই সেই রাস্তা কাদা-জলে এমন অবস্থায় পৌঁছয় যে বসতিতে গাড়ি ঢোকাই কঠিন হয়ে পড়ে । সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় জরুরি চিকিৎসার সময় । এমনটাই অভিযোগ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের রাউতগ্রাম বামপুকুরের পাড়ের প্রায় 50 ঘর পরিবারের ৷
স্থানীয়দের দাবি, কোনও অন্তঃসত্ত্বাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে অ্যাম্বুলেন্স গ্রামের ভিতরে পৌঁছতে পারে না । তখন পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা মিলে খাটিয়ায় করে রোগীকে কাদা পেরিয়ে মূল রাস্তায় নিয়ে যান । তারপর কোনও গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্সে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয় । অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল আছে, অ্যাম্বুলেন্সও আছে, কিন্তু বসতি পর্যন্ত পৌঁছনোর মতো রাস্তা নেই । রাস্তার সমস্যার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে স্কুলপড়ুয়াদের দুর্ভোগও । বর্ষায় কাদা জমে গেলে শিশুদের স্কুলে যাতায়াত বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ ।
কলকাতার রাস্তার হাল খারাপ । শহরের রাস্তা নিয়ে নবান্নে বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । তখন গ্রামবাংলার ছবিটা আলাদা ৷ বছরের পর বছর ধরে বসতিতে রয়ে গিয়েছে কাঁচা, বেহাল রাস্তা । বর্ষা নামলেই সেই রাস্তা কাদা-জলে এমন অবস্থায় পৌঁছয় যে বসতিতে গাড়ি ঢোকাই কঠিন হয়ে পড়ে । সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় জরুরি চিকিৎসার সময় । এমনটাই অভিযোগ পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের রাউতগ্রাম বামপুকুরের পাড়ের প্রায় 50 ঘর পরিবারের ৷
স্থানীয়দের দাবি, কোনও অন্তঃসত্ত্বাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে অ্যাম্বুলেন্স গ্রামের ভিতরে পৌঁছতে পারে না । তখন পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা মিলে খাটিয়ায় করে রোগীকে কাদা পেরিয়ে মূল রাস্তায় নিয়ে যান । তারপর কোনও গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্সে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয় । অর্থাৎ চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল আছে, অ্যাম্বুলেন্সও আছে, কিন্তু বসতি পর্যন্ত পৌঁছনোর মতো রাস্তা নেই । রাস্তার সমস্যার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে স্কুলপড়ুয়াদের দুর্ভোগও । বর্ষায় কাদা জমে গেলে শিশুদের স্কুলে যাতায়াত বন্ধ হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় বলে অভিযোগ ।