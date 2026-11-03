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অন্ধ্রে ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র তাণ্ডব, চন্দ্রবাবুকে কেন্দ্রীয় সাহায্য়ের আশ্বাস শাহের

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অন্ধ্রপ্রদেশে মুরাসু ঘূর্ণিঝড়ের দাপট (ইটিভি ভারত ও পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 2:43 PM IST

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Cyclone Murasu Effect in Andhra Pradesh: ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র তাণ্ডবে কার্যত লণ্ডভণ্ড দক্ষিণ অন্ধ্র ৷ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসুর' প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন ।

আবহাওয়া অফিসের এক আধিকারিক জানান, ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র জেরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে । মঙ্গলবার ভোর সাড়ে 5টা নাগাদ এটি উপকূল অতিক্রম করে এবং এই আবহাওয়া ব্যবস্থার শেষ অংশটি এখনও স্থলভাগে প্রবেশ করছে ।

এই তীব্র ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে এটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে । এই সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 90 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।

এক্স পোস্টে অমিত শাহ লেখেন, "এনডিআরএফ (NDRF) এবং এসডিআরএফ (SDRF)-এর দলগুলি ইতিমধ্যেই দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্য চালাচ্ছে এবং ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে । যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত সরকার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের পাশে রয়েছে ।"

Cyclone Murasu Effect in Andhra Pradesh: ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র তাণ্ডবে কার্যত লণ্ডভণ্ড দক্ষিণ অন্ধ্র ৷ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং ঘূর্ণিঝড় 'মুরাসুর' প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন ।

আবহাওয়া অফিসের এক আধিকারিক জানান, ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র জেরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে । মঙ্গলবার ভোর সাড়ে 5টা নাগাদ এটি উপকূল অতিক্রম করে এবং এই আবহাওয়া ব্যবস্থার শেষ অংশটি এখনও স্থলভাগে প্রবেশ করছে ।

এই তীব্র ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে এটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে । এই সময় বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় 90 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ।

এক্স পোস্টে অমিত শাহ লেখেন, "এনডিআরএফ (NDRF) এবং এসডিআরএফ (SDRF)-এর দলগুলি ইতিমধ্যেই দুর্গত এলাকায় ত্রাণকার্য চালাচ্ছে এবং ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে । যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত সরকার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের পাশে রয়েছে ।"

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SEVERE CYCLONIC STORM MURASU
অন্ধ্রপ্রদেশে মুরাসুর তাণ্ডব
অন্ধ্রে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় মুরাসু
AMIT SHAH TO AP CM ON MURASU
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