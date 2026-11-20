আকভান কাঁটা, দিঘার সমুদ্রতট সন্ধেয় ফাঁকা; দড়ি দিয়ে ঘেরা চারিদিক
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Published : November 20, 2026 at 9:03 PM IST
শুক্রের সন্ধ্যায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আকভান ৷ ইতিমধ্যেই বঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে গতকাল থেকেই ৷ গত ক'য়েকদিন ধরে চলছে প্রশাসনের তরফ থেকে দিঘায় সতর্কবার্তা। দিঘা সমুদ্রতটের চারিদিক দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কোনও পর্যটক যাতে সমুদ্র স্নান করতে না-পারেন। সমুদ্র স্নান না-করে পর্যটকদের বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।
ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দিঘার সমুদ্র সৈকত কার্যত পর্যটক শূন্য। শীতের শুরুতেই সচরাচর এমন ছবি দেখা যায় না দিঘায় ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে বদলে গিয়েছে চেনা ছবি ৷ একদিকে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া, অন্যদিকে উত্তাল সমুদ্রের দাপট। গতকাল থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি।
পর্যটন শহর দিঘায় সমুদ্রস্নানেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এদিন সকাল থেকেই কার্যত ফাঁকা ছিল সমুদ্র সৈকত। যে সকল মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছেন তাঁদের ফিরে আসতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করে সতর্কতা করা হয়েছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। দুর্যোগের আশঙ্কায় আপাতত সতর্কতার ঘেরাটোপেই পর্যটন শহর দিঘা।
শুক্রের সন্ধ্যায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় আকভান ৷ ইতিমধ্যেই বঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে গতকাল থেকেই ৷ গত ক'য়েকদিন ধরে চলছে প্রশাসনের তরফ থেকে দিঘায় সতর্কবার্তা। দিঘা সমুদ্রতটের চারিদিক দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। কোনও পর্যটক যাতে সমুদ্র স্নান করতে না-পারেন। সমুদ্র স্নান না-করে পর্যটকদের বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।
ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দিঘার সমুদ্র সৈকত কার্যত পর্যটক শূন্য। শীতের শুরুতেই সচরাচর এমন ছবি দেখা যায় না দিঘায় ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে বদলে গিয়েছে চেনা ছবি ৷ একদিকে বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া, অন্যদিকে উত্তাল সমুদ্রের দাপট। গতকাল থেকেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি।
পর্যটন শহর দিঘায় সমুদ্রস্নানেও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। এদিন সকাল থেকেই কার্যত ফাঁকা ছিল সমুদ্র সৈকত। যে সকল মৎস্যজীবীরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছেন তাঁদের ফিরে আসতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকিং করে সতর্কতা করা হয়েছে। আবহাওয়া স্বাভাবিক না-হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রস্নানে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। দুর্যোগের আশঙ্কায় আপাতত সতর্কতার ঘেরাটোপেই পর্যটন শহর দিঘা।