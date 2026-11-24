সারা মাস নিরামিষ ভোজন, পরম্পরা মেনে মদনমোহনের রাসচক্র বানান আমিনুর
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Published : November 24, 2026 at 5:11 PM IST
যে রাসচক্র ঘুরিয়ে কোচবিহারে 200 বছরের পুরনো রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কয়েকপুরুষ ধরে তা তৈরি করে আসছে একটি মুসলিম পরিবার। রাসচক্র হল- কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসযাত্রা ও রাসমেলার প্রধান আকর্ষণ । উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু বললেও ভুল হয় না ৷ এটি মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গনে স্থাপন করা হয়।
ধর্মীয় বিভেদ ও হানাহানির আবহেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির কোচবিহারের রাস উৎসব। আর সেই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ আমল থেকে চলে আসা পরম্পরা মেনে শুরু হয় রাসচক্র তৈরি । লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমায় উপবাস করে রাসচক্র তৈরির কাজে হাত দেন হরিণচড়া সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা আমিনুর মিয়াঁ।
ঐতিহ্যবাহী কোচবিহারের রাসমেলা ও রাস উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ এই রাসচক্র। ঠাকুর মদনমোহনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত রাস উৎসবের সূচনা হয় রাসচক্র ঘোরানোর মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের মহারাজার পক্ষ থেকে দেওয়া এই দায়িত্ব পালন করে আসছে আমিনুরের পরিবার। চার প্রজন্ম ধরে ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন তাঁরা। প্রয়াত আলতাফ মিয়াঁর ছেলে আমিনুর সেই লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে প্রায় এক মাস ধরে নিজের বাড়িতেই রাসচক্র তৈরি করেন।
এই সময় তিনি নিরামিষ আহার করেন। প্রায় 34 ফুট উঁচু কাঠের খুঁটিতে বসানো হয় 29 ফুটের রাসচক্র। আমিনুর জানান, বাবার হাত ধরেই এই কাজ শেখা। বাঁশের কাঠামো তৈরি করে তার উপর রঙিন কাগজ লাগানো হয়। এরপর বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি দিয়ে সাজানো হয় অষ্টকোণ বিশিষ্ট রাসচক্রটি। উপরে থাকে বিশাল আকৃতির গম্বুজ। রাসচক্রের বিভিন্ন অংশে সমস্ত ধর্মের প্রতি সম্মান ও সম্প্রীতির বার্তা ফুটিয়ে তোলা হয়।
দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁশ, কাঠ ও কাগজ দিয়ে তৈরি এই রাসচক্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর 32টি ছবি থাকে। তাজিয়ার আদলে তৈরি এই রাসচক্র রাস উৎসবের সূচনার দিন মদনমোহন বাড়ি চত্বরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।
যে রাসচক্র ঘুরিয়ে কোচবিহারে 200 বছরের পুরনো রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কয়েকপুরুষ ধরে তা তৈরি করে আসছে একটি মুসলিম পরিবার। রাসচক্র হল- কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসযাত্রা ও রাসমেলার প্রধান আকর্ষণ । উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু বললেও ভুল হয় না ৷ এটি মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গনে স্থাপন করা হয়।
ধর্মীয় বিভেদ ও হানাহানির আবহেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির কোচবিহারের রাস উৎসব। আর সেই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজ আমল থেকে চলে আসা পরম্পরা মেনে শুরু হয় রাসচক্র তৈরি । লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমায় উপবাস করে রাসচক্র তৈরির কাজে হাত দেন হরিণচড়া সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা আমিনুর মিয়াঁ।
ঐতিহ্যবাহী কোচবিহারের রাসমেলা ও রাস উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ এই রাসচক্র। ঠাকুর মদনমোহনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত রাস উৎসবের সূচনা হয় রাসচক্র ঘোরানোর মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের মহারাজার পক্ষ থেকে দেওয়া এই দায়িত্ব পালন করে আসছে আমিনুরের পরিবার। চার প্রজন্ম ধরে ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন তাঁরা। প্রয়াত আলতাফ মিয়াঁর ছেলে আমিনুর সেই লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে প্রায় এক মাস ধরে নিজের বাড়িতেই রাসচক্র তৈরি করেন।
এই সময় তিনি নিরামিষ আহার করেন। প্রায় 34 ফুট উঁচু কাঠের খুঁটিতে বসানো হয় 29 ফুটের রাসচক্র। আমিনুর জানান, বাবার হাত ধরেই এই কাজ শেখা। বাঁশের কাঠামো তৈরি করে তার উপর রঙিন কাগজ লাগানো হয়। এরপর বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি দিয়ে সাজানো হয় অষ্টকোণ বিশিষ্ট রাসচক্রটি। উপরে থাকে বিশাল আকৃতির গম্বুজ। রাসচক্রের বিভিন্ন অংশে সমস্ত ধর্মের প্রতি সম্মান ও সম্প্রীতির বার্তা ফুটিয়ে তোলা হয়।
দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁশ, কাঠ ও কাগজ দিয়ে তৈরি এই রাসচক্রে বিভিন্ন দেব-দেবীর 32টি ছবি থাকে। তাজিয়ার আদলে তৈরি এই রাসচক্র রাস উৎসবের সূচনার দিন মদনমোহন বাড়ি চত্বরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়।