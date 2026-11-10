'বন্দে মাতরম' শেষ হওয়ার আগেই বসে পড়লেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়করা

'বন্দে মাতরম' শেষ হওয়ার আগেই বসে পড়লেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়করা
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Published : November 10, 2026 at 3:27 PM IST
জনসমাবেশে চলছে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' ৷ আর তা শেষ হওয়ার আগেই কেরলমের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কে মুরলীধরন বসে পড়েন চেয়ারে ৷ তাঁকে দেখে একে একে বসে পড়েন সাংসদ ও বিধায়করা ৷ যা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ জাতীয় গানের প্রতি চরম অসম্মানের অভিযোগ তুলে বিজেপি জেলা কালেক্টর ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিজেপি শাসিত কেরলমের কাসারাগড়ের কারাদকা পঞ্চায়েতের মুল্লেরিয়া ফ্যামিলি হেলথ সেন্টারে গতকাল একটি নতুন ল্যাবরেটরি ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল ৷ পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত আয়োজক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মঞ্চে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু প্রথম দু'টি স্তবক শেষ হওয়ার পরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে মুরলীধরন অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজের আসনে বসে পড়েন। তাঁকে অনুসরণ করে মঞ্চে উপস্থিত সাংসদ রাজমোহন উন্নিথান, বিধায়ক কাল্লাত্রা মাহিন এবং জেলা কালেক্টর শ্রীধন্যা সুরেশও বসে পড়েন।
ঘটনায় বিজেপির জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, বন্দে মাতরম শেষ হওয়ার আগেই বসে পড়া প্রটোকলের গুরুতর লঙ্ঘন এবং এটি সমাজে একটি ভুল বার্তা দেয়। বিজেপির জেলা সভাপতি এমএল অশ্বিনী এই ঘটনাকে সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন, মন্ত্রী, কালেক্টর ও অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সাংবিধানিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন তাই কংগ্রেসের মন্ত্রী ও অন্যদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷
জনসমাবেশে চলছে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' ৷ আর তা শেষ হওয়ার আগেই কেরলমের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কে মুরলীধরন বসে পড়েন চেয়ারে ৷ তাঁকে দেখে একে একে বসে পড়েন সাংসদ ও বিধায়করা ৷ যা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ জাতীয় গানের প্রতি চরম অসম্মানের অভিযোগ তুলে বিজেপি জেলা কালেক্টর ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিজেপি শাসিত কেরলমের কাসারাগড়ের কারাদকা পঞ্চায়েতের মুল্লেরিয়া ফ্যামিলি হেলথ সেন্টারে গতকাল একটি নতুন ল্যাবরেটরি ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল ৷ পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত আয়োজক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মঞ্চে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু প্রথম দু'টি স্তবক শেষ হওয়ার পরপরই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে মুরলীধরন অসন্তোষ প্রকাশ করে নিজের আসনে বসে পড়েন। তাঁকে অনুসরণ করে মঞ্চে উপস্থিত সাংসদ রাজমোহন উন্নিথান, বিধায়ক কাল্লাত্রা মাহিন এবং জেলা কালেক্টর শ্রীধন্যা সুরেশও বসে পড়েন।
ঘটনায় বিজেপির জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা এই আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, বন্দে মাতরম শেষ হওয়ার আগেই বসে পড়া প্রটোকলের গুরুতর লঙ্ঘন এবং এটি সমাজে একটি ভুল বার্তা দেয়। বিজেপির জেলা সভাপতি এমএল অশ্বিনী এই ঘটনাকে সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছেন এবং জানিয়েছেন, মন্ত্রী, কালেক্টর ও অন্যান্য জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে। একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সাংবিধানিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন তাই কংগ্রেসের মন্ত্রী ও অন্যদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷