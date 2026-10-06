'নন্দীগ্রামে এজেন্ট বসতে দেওয়া হয়নি, বহু বুথে ভোট লুট', বিস্ফোরক মিলন প্রধান

'নন্দীগ্রামে এজেন্ট বসতে দেওয়া হয়নি, বহু বুথে ভোট লুট', বিস্ফোরক মিলন প্রধান
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 6, 2026 at 5:07 PM IST
উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ ঘিরে নন্দীগ্রামে কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান । তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামের 1 ও 2 নম্বর ব্লকের প্রায় 300টি বুথে কংগ্রেসের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি । কোথাও ভোটারদের হাত থেকে ভোটের স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কোথাও আবার ভয় দেখিয়ে ভোটারদের বুথমুখী হতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর ।
মিলনের কথায়, "কিছু জায়গায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিতে পেরেছেন । আবার কিছু জায়গায় ভোট লুট হয়েছে । যেখানে মানুষ ভয় না পেয়ে ভোট দিতে পেরেছেন, সেখানে আমার ফল ভালো হবে ।"
বিজেপিকে নিশানা করে কংগ্রেস প্রার্থীর আরও দাবি, চার মাসের সরকারের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে । নন্দীগ্রামে বিজেপির 'পায়ের তলার মাটি' সরে গিয়েছে বলেই ভোটের দিন তাদের মধ্যে এত ভয় দেখা যাচ্ছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি । গড়চক্রবেড়িয়ায় এক ব্যক্তির দোকানে হামলার অভিযোগও তোলেন মিলন । তাঁর প্রশ্ন, "পুলিশ কি বিজেপির এজেন্ট ? ভোটারদেরই বা কেন চমকানো হচ্ছে ?"
নিজের গ্রেফতারির প্রসঙ্গ টেনেও আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী । তাঁর দাবি, মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি তৈরি করতেই ভোটের আগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । মিলনের কথায়, "নন্দীগ্রামে লুটের সংস্কৃতি ছিল না । গত দু’বছর ধরে সেটাই হচ্ছে ৷" তবে কংগ্রেস প্রার্থীর এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে বিজেপি । বিজেপির বক্তব্য, বিরোধীরা নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতেই ভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলছে । ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেও শাসক দলের তরফে দাবি করা হয়েছে ।
উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ ঘিরে নন্দীগ্রামে কারচুপির অভিযোগ তুলে সরব কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান । তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামের 1 ও 2 নম্বর ব্লকের প্রায় 300টি বুথে কংগ্রেসের এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি । কোথাও ভোটারদের হাত থেকে ভোটের স্লিপ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কোথাও আবার ভয় দেখিয়ে ভোটারদের বুথমুখী হতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর ।
মিলনের কথায়, "কিছু জায়গায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিতে পেরেছেন । আবার কিছু জায়গায় ভোট লুট হয়েছে । যেখানে মানুষ ভয় না পেয়ে ভোট দিতে পেরেছেন, সেখানে আমার ফল ভালো হবে ।"
বিজেপিকে নিশানা করে কংগ্রেস প্রার্থীর আরও দাবি, চার মাসের সরকারের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে । নন্দীগ্রামে বিজেপির 'পায়ের তলার মাটি' সরে গিয়েছে বলেই ভোটের দিন তাদের মধ্যে এত ভয় দেখা যাচ্ছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি । গড়চক্রবেড়িয়ায় এক ব্যক্তির দোকানে হামলার অভিযোগও তোলেন মিলন । তাঁর প্রশ্ন, "পুলিশ কি বিজেপির এজেন্ট ? ভোটারদেরই বা কেন চমকানো হচ্ছে ?"
নিজের গ্রেফতারির প্রসঙ্গ টেনেও আক্রমণ শানিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী । তাঁর দাবি, মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি তৈরি করতেই ভোটের আগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । মিলনের কথায়, "নন্দীগ্রামে লুটের সংস্কৃতি ছিল না । গত দু’বছর ধরে সেটাই হচ্ছে ৷" তবে কংগ্রেস প্রার্থীর এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছে বিজেপি । বিজেপির বক্তব্য, বিরোধীরা নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতেই ভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলছে । ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেও শাসক দলের তরফে দাবি করা হয়েছে ।