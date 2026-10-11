93 বছরে 'বিপ্লবীদের পুজো', শুভেন্দুর হাতে উদ্বোধনের অপেক্ষায়

93 বছরে 'বিপ্লবীদের পুজো', শুভেন্দুর হাতে উদ্বোধনের অপেক্ষায়
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Published : October 11, 2026 at 11:44 PM IST
অবিভক্ত মেদিনীপুরের অন্যতম প্রাচীন পুজো কর্নেলগোলা আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব । এটি বিপ্লবীদের পুজো নামেই অধিক পরিচিত। বিপ্লবীদের হাতে শুরু হওয়া সেই পুজো আজও করে যাচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের কর্নেল গোলা আদি দুর্গোৎসব সমিতির সদস্যরা। শোনা যায় স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব বিপ্লবীরা এক জোট হতে পুজোর সূচনা করেন। যা পায়ে পায়ে 93 বছরে পদার্পণ করল।
সম্পাদক অপরুপ বক্সি বলেন, "বিপ্লবীদের হাতে শুরু হওয়া এই পুজো অবিভক্ত মেদিনীপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রথম পুজো। অন্য বছরের মতো এ বছরও আমরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুজো শুরু করতে চাই। অবিভক্ত মেদিনীপুরের বীর সন্তান আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পুজোর উদ্বোধন করবেন বলে ঠিক হয়েছে।"
1931-32 ও 34 সালে পরপর তিনজন অত্যাচারী ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যথাক্রমে পেডি, ডগলাস এবং বার্জের মৃত্যু হয় মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের হাতে ৷ তারপর থেকে কোনও কর্মরত আইসিএস বিপ্লবীদের ভয়ে মেদিনীপুরের দায়িত্ব নিতে চাননি। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার এরকম বাধ্য হয়ে প্রশাসনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পিজে গ্রিফিথ নামে এক অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস-কে মেদিনীপুর জেলায় পাঠিয়েছিল। যা ছিল এক বিরলতম ঘটনা। তার আমলে মেদিনীপুর শহরবাসীকে চরম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।
সন্ধ্যার পর মেদিনীপুরের শহরের জনসাধারণ যাতে বাড়ি থেকে বের হতে না পারে তার জন্য চালু হয়েছিল সান্ধ্য আইন। মেদিনীপুর শহরের ক্লাব, স্কাউট, লাঠিখেলা, কুস্তির আখড়া সমস্ত কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এক কথায় শহরকে জেলখানায় রূপান্তরিত করেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন।
এরই পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবীদের দমন করতে 1800 অতিরিক্ত পাঠান সেনা নিয়োগ করে ৷ তাদের দায়ভার বাবদ 68 হাজার টাকা অতিরিক্ত কর মেদিনীপুর বাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী দেবেন্দ্র লাল খান, ব্যারিস্টার ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত, কিশোরপতি রায়, অক্ষয় দাশগুপ্ত প্রমুখ দিকপাল স্বদেশী নেতাও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় 1934 সালে শুরু হয়েছিল কর্নেলগোলার এই দুর্গাপুজো।
স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ আর বিদেশি দ্রব্য বর্জন ছিল বিপ্লবীদের মূল বার্তা ৷ সেই পুজো পড়ল 93 বছরে। পুজো সমিতির নাম কর্নেলগোলা আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব। পুজোর মাধ্যমে বিপ্লবীরা এখানে ঐক্যবদ্ধ হতেন ৷ সে সময় মহাত্মা গান্ধির বিদেশি দ্রব্য বর্জন নীতির কঠোর বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ কোনও কৃত্রিম অলংকার ও বস্ত্র মায়ের গায়ে চাপানো হয়নি। সেই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে এই পুজোয়। ৃ
অবিভক্ত মেদিনীপুরের অন্যতম প্রাচীন পুজো কর্নেলগোলা আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব । এটি বিপ্লবীদের পুজো নামেই অধিক পরিচিত। বিপ্লবীদের হাতে শুরু হওয়া সেই পুজো আজও করে যাচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের কর্নেল গোলা আদি দুর্গোৎসব সমিতির সদস্যরা। শোনা যায় স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব বিপ্লবীরা এক জোট হতে পুজোর সূচনা করেন। যা পায়ে পায়ে 93 বছরে পদার্পণ করল।
সম্পাদক অপরুপ বক্সি বলেন, "বিপ্লবীদের হাতে শুরু হওয়া এই পুজো অবিভক্ত মেদিনীপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রথম পুজো। অন্য বছরের মতো এ বছরও আমরা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুজো শুরু করতে চাই। অবিভক্ত মেদিনীপুরের বীর সন্তান আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পুজোর উদ্বোধন করবেন বলে ঠিক হয়েছে।"
1931-32 ও 34 সালে পরপর তিনজন অত্যাচারী ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যথাক্রমে পেডি, ডগলাস এবং বার্জের মৃত্যু হয় মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের হাতে ৷ তারপর থেকে কোনও কর্মরত আইসিএস বিপ্লবীদের ভয়ে মেদিনীপুরের দায়িত্ব নিতে চাননি। সেই সময় ব্রিটিশ সরকার এরকম বাধ্য হয়ে প্রশাসনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পিজে গ্রিফিথ নামে এক অবসরপ্রাপ্ত আইসিএস-কে মেদিনীপুর জেলায় পাঠিয়েছিল। যা ছিল এক বিরলতম ঘটনা। তার আমলে মেদিনীপুর শহরবাসীকে চরম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।
সন্ধ্যার পর মেদিনীপুরের শহরের জনসাধারণ যাতে বাড়ি থেকে বের হতে না পারে তার জন্য চালু হয়েছিল সান্ধ্য আইন। মেদিনীপুর শহরের ক্লাব, স্কাউট, লাঠিখেলা, কুস্তির আখড়া সমস্ত কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এক কথায় শহরকে জেলখানায় রূপান্তরিত করেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন।
এরই পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকার মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবীদের দমন করতে 1800 অতিরিক্ত পাঠান সেনা নিয়োগ করে ৷ তাদের দায়ভার বাবদ 68 হাজার টাকা অতিরিক্ত কর মেদিনীপুর বাসীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামী দেবেন্দ্র লাল খান, ব্যারিস্টার ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত, কিশোরপতি রায়, অক্ষয় দাশগুপ্ত প্রমুখ দিকপাল স্বদেশী নেতাও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় 1934 সালে শুরু হয়েছিল কর্নেলগোলার এই দুর্গাপুজো।
স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ আর বিদেশি দ্রব্য বর্জন ছিল বিপ্লবীদের মূল বার্তা ৷ সেই পুজো পড়ল 93 বছরে। পুজো সমিতির নাম কর্নেলগোলা আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব। পুজোর মাধ্যমে বিপ্লবীরা এখানে ঐক্যবদ্ধ হতেন ৷ সে সময় মহাত্মা গান্ধির বিদেশি দ্রব্য বর্জন নীতির কঠোর বাস্তবায়নের ফলস্বরূপ কোনও কৃত্রিম অলংকার ও বস্ত্র মায়ের গায়ে চাপানো হয়নি। সেই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে এই পুজোয়। ৃ