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শিখে নয়, দেখে ও নিজের চেষ্টায় 3 ফুটের মহিষাসুরমর্দিনী গড়লেন কলেজ পড়ুয়া তৃষাণু

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3 ফুটের মহিষাসুরমর্দিনী গড়লেন কলেজ পড়ুয়া তৃষাণু রায় ৷ (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2026 at 7:50 PM IST

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ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে যখন আঁকার ক্লাসে যেতেন, তখন পালবাড়ি (কুমোরটুলি)-তে দেখতেন ঠাকুর তৈরি করছেন শিল্পীরা ৷ সেই থেকে প্রতিমা গড়ার উপর আগ্রহ জন্মায় নদিয়ার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত বাদকুল্লার কলেজ ছাত্র তৃষাণু রায় ৷ তাও আবার মাত্র 5 বছর বয়স থেকে ৷ তখন থেকেই রং, তুলি, কাগজ ও মাটি নিয়ে নানান আকৃতি বানাতেন তৃষাণু ৷ আর বড় হতে হতে সেই চেষ্টাটাই শিল্পের রূপ নেয় ৷ 

ছোট-বড় মূর্তি তৈরি করতে করতে দুর্গা প্রতিমা বানাতে শুরু করেন ৷ তবে তা বড় নয়, পাড়ার পুজোর বড় প্রতিমার সঙ্গে ছোট একটি প্রতিমার পুজো হতো ৷ সেই ছোট প্রতিমা বানান দ্বিতীয়বর্ষের কলেজ পড়ুয়া তৃষাণু ৷ এমন কি নানান পুজোয় ঠাকুরও বানান বায়না অনুযায়ী ৷ এবার সোশাল মিডিয়া থেকে একটি বায়না পেয়েছিলেন তিনি ৷ দুর্গাপুজোর প্রতিমা তৈরির ৷ তবে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সপরিবারে থাকা দুর্গা প্রতিমা নয় ৷ মায়ের মহিষাসুরমর্দিনী রূপ ফুটিয়ে তুলতে বলা হয়েছিল তাঁকে ৷

সেই মতো দশভুজার মহিষাসুরমর্দিনী রূপ তৈরি করেছেন তৃষাণু ৷ বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে সম্প্রতি সেই কাজ শুরু করেছিলেন তিনি ৷ অবশেষে দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর রূপ সম্পন্ন হয়েছে ৷ এবার দশভুজার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের প্রতিমা পাড়ি দেবে নদিয়া জেলার রানাঘাটে ৷ সেখানেই দুর্গাপুজোয় দেবীর মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা হবে ৷

ছোটবেলায় মায়ের হাত ধরে যখন আঁকার ক্লাসে যেতেন, তখন পালবাড়ি (কুমোরটুলি)-তে দেখতেন ঠাকুর তৈরি করছেন শিল্পীরা ৷ সেই থেকে প্রতিমা গড়ার উপর আগ্রহ জন্মায় নদিয়ার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত বাদকুল্লার কলেজ ছাত্র তৃষাণু রায় ৷ তাও আবার মাত্র 5 বছর বয়স থেকে ৷ তখন থেকেই রং, তুলি, কাগজ ও মাটি নিয়ে নানান আকৃতি বানাতেন তৃষাণু ৷ আর বড় হতে হতে সেই চেষ্টাটাই শিল্পের রূপ নেয় ৷ 

ছোট-বড় মূর্তি তৈরি করতে করতে দুর্গা প্রতিমা বানাতে শুরু করেন ৷ তবে তা বড় নয়, পাড়ার পুজোর বড় প্রতিমার সঙ্গে ছোট একটি প্রতিমার পুজো হতো ৷ সেই ছোট প্রতিমা বানান দ্বিতীয়বর্ষের কলেজ পড়ুয়া তৃষাণু ৷ এমন কি নানান পুজোয় ঠাকুরও বানান বায়না অনুযায়ী ৷ এবার সোশাল মিডিয়া থেকে একটি বায়না পেয়েছিলেন তিনি ৷ দুর্গাপুজোর প্রতিমা তৈরির ৷ তবে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সপরিবারে থাকা দুর্গা প্রতিমা নয় ৷ মায়ের মহিষাসুরমর্দিনী রূপ ফুটিয়ে তুলতে বলা হয়েছিল তাঁকে ৷

সেই মতো দশভুজার মহিষাসুরমর্দিনী রূপ তৈরি করেছেন তৃষাণু ৷ বৈশাখ মাস থেকে শুরু করে সম্প্রতি সেই কাজ শুরু করেছিলেন তিনি ৷ অবশেষে দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর রূপ সম্পন্ন হয়েছে ৷ এবার দশভুজার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের প্রতিমা পাড়ি দেবে নদিয়া জেলার রানাঘাটে ৷ সেখানেই দুর্গাপুজোয় দেবীর মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা হবে ৷

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TAGGED:

MAHISHASURAMARDINI
মহিষাসুরমর্দিনী রূপ
মৃৎশিল্পী
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