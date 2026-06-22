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WATCH LIVE : সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী - SUVENDU

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শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 1:41 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 2:24 PM IST

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রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই প্রথম বিজেপি সরকারে বাজেট দেখছে বাংলা । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রায় সমস্ত সদস্য় থেকে শুরু করে শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের উপস্থিতিতে শেষ হয়েছে বাজেট বক্তৃতা ৷ তারপরই বিধানসভাতে সাংবাদিক বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এর আগে শুক্রবার রাজ্য়পাল আরএন রবির ভাষণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন ৷ বাজেট পেশ হওয়ার পর এ নিয়ে চর্চা করবেন শাসক ও বিরোধী বিধায়করা ৷ বিরোধীদের মধ্য়ে বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যয়ের প্রতি আস্থাশীল বিধায়করা জানিয়েছেন এই সরকার সবে ক্ষমতায় এসেছে আর তাই এখনই তাঁরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে ইস্যু ভিত্তিক সমালোচনা পথে হাঁটবেন ৷ 

রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই প্রথম বিজেপি সরকারে বাজেট দেখছে বাংলা । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে রাজ্য মন্ত্রিসভার প্রায় সমস্ত সদস্য় থেকে শুরু করে শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের উপস্থিতিতে শেষ হয়েছে বাজেট বক্তৃতা ৷ তারপরই বিধানসভাতে সাংবাদিক বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এর আগে শুক্রবার রাজ্য়পাল আরএন রবির ভাষণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে বাজেট অধিবেশন ৷ বাজেট পেশ হওয়ার পর এ নিয়ে চর্চা করবেন শাসক ও বিরোধী বিধায়করা ৷ বিরোধীদের মধ্য়ে বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যয়ের প্রতি আস্থাশীল বিধায়করা জানিয়েছেন এই সরকার সবে ক্ষমতায় এসেছে আর তাই এখনই তাঁরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে ইস্যু ভিত্তিক সমালোচনা পথে হাঁটবেন ৷ 

Last Updated : June 22, 2026 at 2:24 PM IST

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ETV Bharat Bangla Team

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