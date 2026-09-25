LIVE: বর্ধমানে সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি...

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মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার বর্ধমানে শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 1:51 PM IST

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CM Suvendu Adhikari Live at Purba Bardhaman: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার পূর্ব বর্ধমানে শুভেন্দু অধিকারী । পুলিশ লাইনের মাঠে বিদ্যুৎ দফতরের সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তিনি । সেচের কাজে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল ও গভীর নলকূপের বিদ্যুৎ সংযোগে ইউনিট প্রতি 2 টাকা ছাড় প্রকল্পের উপভোক্তাদের নিয়ে চলছে প্রশাসনিক সভা । এই মঞ্চ থেকেই কয়েকজন উপভোক্তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী । একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনায় ভর্তুকি পাওয়া উপভোক্তাদের হাতেও শংসাপত্র তুলে দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে ।

পুলিশ লাইনের অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে । সেখানে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর । মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বিশেষ ভোগেরও আয়োজন করা হয়েছে । নিরাপত্তার কারণে মন্দির চত্বরে নির্দিষ্ট কয়েকজন আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিই উপস্থিত থাকবেন ।

সর্বমঙ্গলা মন্দির থেকে জিটি রোডের পাশে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । সেখানে দলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে । উল্লাসে আরএসএসের কার্যালয়েও তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

CM Suvendu Adhikari Live at Purba Bardhaman: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার পূর্ব বর্ধমানে শুভেন্দু অধিকারী । পুলিশ লাইনের মাঠে বিদ্যুৎ দফতরের সরকারি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তিনি । সেচের কাজে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল ও গভীর নলকূপের বিদ্যুৎ সংযোগে ইউনিট প্রতি 2 টাকা ছাড় প্রকল্পের উপভোক্তাদের নিয়ে চলছে প্রশাসনিক সভা । এই মঞ্চ থেকেই কয়েকজন উপভোক্তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী । একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনায় ভর্তুকি পাওয়া উপভোক্তাদের হাতেও শংসাপত্র তুলে দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে ।

পুলিশ লাইনের অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে । সেখানে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর । মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বিশেষ ভোগেরও আয়োজন করা হয়েছে । নিরাপত্তার কারণে মন্দির চত্বরে নির্দিষ্ট কয়েকজন আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিই উপস্থিত থাকবেন ।

সর্বমঙ্গলা মন্দির থেকে জিটি রোডের পাশে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । সেখানে দলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে । উল্লাসে আরএসএসের কার্যালয়েও তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।

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TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI AT BARDHAMAN
বর্ধমানে শুভেন্দু অধিকারী
বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা
SUVENDU ADHIKARI MEETING
CM SUVENDU ADHIKARI LIVE

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