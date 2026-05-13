WATCH LIVE: ভবানীপুরে বিজয় মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী - SUVENDU ADHIKARI RALLY BHABANIPUR

ভবানীপুরে বিজয় মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 13, 2026 at 5:46 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 6:44 PM IST

2026 বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই আসন থেকেই লড়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ দুই কেন্দ্র থেকে জয়ীও হন তিনি ৷ বুধবার অবশ্য বিধানসভায় ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসাবেই শপথ নিলেন শুভেন্দু ৷ পরে তিনি জানান, নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে দেবেন তিনি ৷ পাশাপাশি এদিনই ভবানীপুরে বিজয় মিছিলেও পা-মেলান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু এদিন বলেন, "আমরা বিজয় মিছিল বলছি না ৷ আমাদের কথায় এটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন মিছিল ৷ আমাদের স্পষ্ট বার্তা, এই মিছিল থেকে কোনও বিরোধীদের উদ্দেশে আবির বা ফুল ছোড়া যাবে না ৷ কোনও মন্তব্যও করা যাবে না ৷" প্রসঙ্গত, ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে 15 হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ অন্যদিকে, এদিন বিধানসভায় শপথ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জনতা জনার্দনের আশীর্বাদ নিয়ে যে সরকার এসেছে তারা আজ বিধানসভায় শপথ নিতে এসেছে ৷ জনতার সরকার, জনগণের সরকার আপনারা দেখতে পাবেন ৷ এখানেই আইন তৈরি হবে, বাজেট পেশ হবে এবং বিধানসভার প্রতি সরকার দায়বদ্ধ ৷ এখানে কোনও গোপনীয়তা থাকবে না ৷" এদিন তিনি আরও বলেন, "নাম না-করে বলছি তৃণমূলের একাধিক বিধায়ক আমাকে বলেছেন, আমরা স্বাধীনতা পেলাম ৷ আমি ভবানীপুর থেকে বিধায়ক হিসাবে শপথ নিয়েছি ৷ শুক্রবার স্পিকার নির্বাচন হবেন ৷"

