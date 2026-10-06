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'আমি মুখ্যমন্ত্রী হলেও পুলিশ আটক করতে পারে...' হুমায়ুনের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে শুভেন্দু

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হুমায়ুন কবীরের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কটাক্ষ শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 6, 2026 at 4:09 PM IST

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আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান হুমায়ুন কবীরের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন, অর্থাৎ আজ ভোট শুরু হতেই রেজিনগর থানার পুলিশ হুমায়ুন কবীরকে আটক ও পরে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারির সময় পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হুমায়ুন কবীর কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে, নন্দীগ্রামে ভোট দিয়ে বেরিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পুলিশ সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন উনি বুথের বাইরে যাচ্ছেন ? আজ মুখ্যমন্ত্রীর শাসন নয়, হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের শাসন। কেউ নিয়ম ভাঙতে পারেন না।" 

নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ পালনের বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়ে শুভেন্দু জানান, ভোটের দিন রাজ্য প্রশাসন নয়, শেষ কথা বলবে কেবল নির্বাচন কমিশনের আইন। তিনি বলেন, "আজকের দিনে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাড়তি কোনও সুবিধা নিইনি। নিয়ম অনুযায়ী ভোট দিয়ে নিজের বুথ এলাকার অস্থায়ী অফিসেই সময় কাটাচ্ছি। বুথের বাইরে গিয়ে প্রচার করার অনুমতি কমিশনের বিধিতে নেই। আইন সকলের জন্য সমান। আমি মুখ্যমন্ত্রী হলেও অন্য বুথে গিয়ে নিয়ম ভাঙলে পুলিশ আমাকেও আটক করতে পারে। উনি আইন ভেঙেছেন, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নির্বাচন কমিশন তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ "

মঙ্গলবার কনভয় ছেড়ে টোটোয় চেপে বুথে যান শুভেন্দু। আর পাঁচজন পথচলতি মানুষের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে করতে বুথে পৌঁছন ভোট দিতে। 

আম জনতা উন্নয়ন পার্টি প্রধান হুমায়ুন কবীরের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ রেজিনগরে উপনির্বাচনের দিন, অর্থাৎ আজ ভোট শুরু হতেই রেজিনগর থানার পুলিশ হুমায়ুন কবীরকে আটক ও পরে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারির সময় পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হুমায়ুন কবীর কটূক্তি করেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে, নন্দীগ্রামে ভোট দিয়ে বেরিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পুলিশ সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন উনি বুথের বাইরে যাচ্ছেন ? আজ মুখ্যমন্ত্রীর শাসন নয়, হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের শাসন। কেউ নিয়ম ভাঙতে পারেন না।" 

নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ পালনের বিষয়ে কড়া বার্তা দিয়ে শুভেন্দু জানান, ভোটের দিন রাজ্য প্রশাসন নয়, শেষ কথা বলবে কেবল নির্বাচন কমিশনের আইন। তিনি বলেন, "আজকের দিনে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বাড়তি কোনও সুবিধা নিইনি। নিয়ম অনুযায়ী ভোট দিয়ে নিজের বুথ এলাকার অস্থায়ী অফিসেই সময় কাটাচ্ছি। বুথের বাইরে গিয়ে প্রচার করার অনুমতি কমিশনের বিধিতে নেই। আইন সকলের জন্য সমান। আমি মুখ্যমন্ত্রী হলেও অন্য বুথে গিয়ে নিয়ম ভাঙলে পুলিশ আমাকেও আটক করতে পারে। উনি আইন ভেঙেছেন, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। নির্বাচন কমিশন তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ "

মঙ্গলবার কনভয় ছেড়ে টোটোয় চেপে বুথে যান শুভেন্দু। আর পাঁচজন পথচলতি মানুষের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে করতে বুথে পৌঁছন ভোট দিতে। 

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TAGGED:

HUMAYUN KABIR ARRESTED
গ্রেফতার হুমায়ুন কবীর
SUVENDU ON HUMAYUN KABIR
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BY ELECTIONS IN NANDIGRAM

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