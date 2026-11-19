তারাপীঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর, তীর্থক্ষেত্র সার্কিটে মুড়বে পুরনো মঠ-মন্দির; ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
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Published : November 19, 2026 at 2:59 PM IST
CM Suvendu Adhikari on Shri Ram Circuit: তারাপীঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে মদনমোহন জিউ পর্যন্ত তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি হবে । বাদ যাবে না মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী মন্দিরও ৷ সকল পুরনো মঠ-মন্দিরকে তীর্থক্ষেত্র সার্কিটের আওতায় আনা হবে ৷ দুর্গাপুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার শহরের এএসবি মোড়ে স্বপ্ন উড়ান উদ্যোগে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই পুজোয় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তারপরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন ।
এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন,"শ্রী রাম নামে তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি হবে তারাপীঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে মদনমোহন জিউ পর্যন্ত । এছাড়াও এবারের গঙ্গাসাগর মেলা আন্তর্জাতিক স্তরের হবে । খড়ের ঘরে আর কোনও সাধু-সন্তদের থাকতে হবে না ৷ তাঁবু বানানো হবে । হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বৃষ্টি হবে ।" মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ ঘোড়ুই-সহ অন্যান্য জন প্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তারা ।
এখান থেকে ফের আইকিউসিটি'র গণধর্ষণ প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, "উনি সেই ঘটনার পর বলেছিলেন রাত আটটার পর বাড়ি থেকে মহিলারা বেরোবেন না । কিন্তু বর্তমান সরকারের পুলিশ ধর্ষক ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ।"
CM Suvendu Adhikari on Shri Ram Circuit: তারাপীঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে মদনমোহন জিউ পর্যন্ত তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি হবে । বাদ যাবে না মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী মন্দিরও ৷ সকল পুরনো মঠ-মন্দিরকে তীর্থক্ষেত্র সার্কিটের আওতায় আনা হবে ৷ দুর্গাপুরে জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার শহরের এএসবি মোড়ে স্বপ্ন উড়ান উদ্যোগে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই পুজোয় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তারপরেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন ।
এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন,"শ্রী রাম নামে তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি হবে তারাপীঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর হয়ে মদনমোহন জিউ পর্যন্ত । এছাড়াও এবারের গঙ্গাসাগর মেলা আন্তর্জাতিক স্তরের হবে । খড়ের ঘরে আর কোনও সাধু-সন্তদের থাকতে হবে না ৷ তাঁবু বানানো হবে । হেলিকপ্টার থেকে পুষ্প বৃষ্টি হবে ।" মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ ঘোড়ুই-সহ অন্যান্য জন প্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তারা ।
এখান থেকে ফের আইকিউসিটি'র গণধর্ষণ প্রসঙ্গ টেনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, "উনি সেই ঘটনার পর বলেছিলেন রাত আটটার পর বাড়ি থেকে মহিলারা বেরোবেন না । কিন্তু বর্তমান সরকারের পুলিশ ধর্ষক ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ।"