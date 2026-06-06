WATCH LIVE: রেলমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর বৈঠক, দেখুন সরাসরি... - CM AND RAILWAY MINISTER MEETING
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Published : June 6, 2026 at 11:49 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 12:09 PM IST
রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথমবার শহরে এলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রেলবোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রেলমন্ত্রী। বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসে শনিবার সকাল নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই মেট্রোয় বসেন রেলমন্ত্রী। শুরুতেই বাংলার জন্য দিলেন বিরাট প্রতিশ্রুতি । রেলমন্ত্রী এদিন বলেন, "আগামী 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে 60টি নিউ জেনারেশন মেট্রো আনা হবে কলকাতায় । ফলে আরও সুবিধা হবে যাত্রীদের।" এদিন নবান্ন পৌঁছনোর আগে নোয়াপাড়া মেট্রোতে কর্মী ও যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। পরে নোয়াপাড়া থেকে কনভয় ছেড়ে অটোতে উঠে পড়েন রেলমন্ত্রী। এখন নবান্ন সভাঘরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈঠকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ দেখুন মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক পেজ থেকে ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথমবার শহরে এলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রেলবোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে রেলমন্ত্রী। বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় এসে শনিবার সকাল নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছন তিনি। দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরিয়েই মেট্রোয় বসেন রেলমন্ত্রী। শুরুতেই বাংলার জন্য দিলেন বিরাট প্রতিশ্রুতি । রেলমন্ত্রী এদিন বলেন, "আগামী 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে 60টি নিউ জেনারেশন মেট্রো আনা হবে কলকাতায় । ফলে আরও সুবিধা হবে যাত্রীদের।" এদিন নবান্ন পৌঁছনোর আগে নোয়াপাড়া মেট্রোতে কর্মী ও যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। পরে নোয়াপাড়া থেকে কনভয় ছেড়ে অটোতে উঠে পড়েন রেলমন্ত্রী। এখন নবান্ন সভাঘরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈঠকের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷ দেখুন মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক পেজ থেকে ৷