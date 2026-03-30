WATCH LIVE: নারায়ণগড়ে নির্বাচনী সভায় মমতা, দেখুন সরাসরি... - CM MAMATA BANERJEE LIVE
Published : March 30, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 12:59 PM IST
শিয়রে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ৷ ভোট যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা । বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম থেকে ISF, কেউ কাউকে এক চুলও জায়গা ছাড়ছে না । ইতিমধ্যেই গতকাল নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস ৷ ময়দানে নেমে পড়েছেন হেভিওয়েটরাও । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'দিনের কর্মসূচি নিয়ে এই মুহূর্তে মেদিনীপুরে রয়েছেন ৷ এখন তিনি প্রথমে নারায়ণগড়ের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিভা রানি মাইতির সমর্থনে বেলদা স্টেডিয়ামে জনসভা করছেন ৷ চারিদিকে প্রচুর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ৷ এরপর পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পশ্চিমের জোড়াফুল শিবিরের প্রার্থী সিরাজ খাঁয়ের সমর্থনে সভা করবেন ৷ অবশেষে তিনি ডেবরাতে তৃণমূল প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করবেন ৷ শেষে খড়গপুরে রাত্রিনিবাস করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ বেলদা থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷
শিয়রে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ৷ ভোট যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা । বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম থেকে ISF, কেউ কাউকে এক চুলও জায়গা ছাড়ছে না । ইতিমধ্যেই গতকাল নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস ৷ ময়দানে নেমে পড়েছেন হেভিওয়েটরাও । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'দিনের কর্মসূচি নিয়ে এই মুহূর্তে মেদিনীপুরে রয়েছেন ৷ এখন তিনি প্রথমে নারায়ণগড়ের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিভা রানি মাইতির সমর্থনে বেলদা স্টেডিয়ামে জনসভা করছেন ৷ চারিদিকে প্রচুর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড় ৷ এরপর পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া পশ্চিমের জোড়াফুল শিবিরের প্রার্থী সিরাজ খাঁয়ের সমর্থনে সভা করবেন ৷ অবশেষে তিনি ডেবরাতে তৃণমূল প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করবেন ৷ শেষে খড়গপুরে রাত্রিনিবাস করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷ বেলদা থেকে মমতার বক্তব্য সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷