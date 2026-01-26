ETV Bharat / Videos

LIVE: রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে মমতা; দেখুন সরাসরি... - MAMATA ON REPUBLIC DAY 2026

রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ও বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফেসবুক পেজ)

Published : January 26, 2026 at 10:43 AM IST

আজ 77তম প্রজাতন্ত্র দিবস । দিল্লির কর্তব্যপথ থেকে কলকাতার রেড রোড, সর্বত্রই বিশেষ উদযাপন চলেছে ৷ রেড রোডে চলছে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ৷ ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়েছে ৷ অনুষ্ঠানে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ও বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের ট্যাবলো প্রদর্শন, ও কুচকাওয়াজ । কুচকাওয়াজের পাশাপাশি পরিবেশিত হবে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । অন্যদিকে, দিল্লির কর্তব্যপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও  প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ উল্লেখ্য, 1950 সালের 26 জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় । ভারত গণতান্ত্রিক ও প্রজাতন্ত্রী দেশ হয়ে ওঠে। সেই দিন স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ৷ রেড রোডে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷ 

CM MAMATA BANERJEE LIVE
রেডরোডে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান
77তম প্রজাতন্ত্র দিবস
REPUBLIC DAY CELEBRATION
MAMATA ON REPUBLIC DAY 2026

ETV Bharat Bangla Team

