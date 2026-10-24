গাড়ি থামিয়ে নবতিপর বৃদ্ধের হাত থেকে গীতা উপহার নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

গাড়ি থামিয়ে নবতিপর বৃদ্ধের হাত থেকে গীতা উপহার নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু
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Published : October 24, 2026 at 2:05 PM IST
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় আসার পথে রাস্তার ধারে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্র সর্দার ৷ তাঁর হাতে ছিল একটি বই ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা প্রথমে নবতিপর বৃদ্ধকে আটকে দেন ৷ একজন নিরাপত্তারক্ষীকে বলতে শোনা যায়, "আপনি কী করে বই দেবেন ?" কিন্তু বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রও নাছোড় ৷ তিনি ওই বই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উপহার দেবেনই ৷
এমন সময়ে কাকদ্বীপের বাংলা মাঠের মোড়ে বাঁক নেয় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি ৷ তিনি গাড়ির ভিতর থেকেই গেরুয়া বসন পরিহিত বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রকে খেয়াল করেছিলেন ৷ বৃদ্ধের সামনে গাড়ি থামাতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ গাড়ি থেকে খানিক বেরিয়ে আসেন তিনি ৷ বৃদ্ধ সাধুবেশী জ্ঞানেন্দ্র সর্দার তখন আনন্দের সঙ্গে তাঁর বই 'গীতা' মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন ৷
মুখ্যমন্ত্রীও বৃদ্ধের হাত থেকে গীতা গ্রহণ করেন ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় আনন্দে কেঁদে ফেলেন নবতিপর জ্ঞানেন্দ্র । তাঁর চোখেমুখে তখন আবেগ আর আনন্দের ছাপ স্পষ্ট ৷ মুখ্যমন্ত্রীও বৃদ্ধকে ভালো থাকার বার্তা দেন ৷ তাঁকে বলেন, ‘ভালো থাকুন। আশীর্বাদ করুন।’ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে আরও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন জ্ঞানেন্দ্র সর্দার। তাঁর কাছে এই কয়েক মুহূর্তের সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ৷
প্রশাসনিক বৈঠকের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যেও এই ঘটনা এদিন আলাদা করে নজর কাড়ে। একদিকে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে বৈঠক, অন্যদিকে এক প্রবীণ মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষা পূরণের আবেগঘন ছবি—দুইয়ের মেলবন্ধনে কাকদ্বীপে তৈরি হয় এক অন্যরকম মুহূর্ত ৷ জানা গিয়েছে, বৃদ্ধ কাকদ্বীপের লর্ড 8-এ অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাসিন্দা ৷
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় আসার পথে রাস্তার ধারে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্র সর্দার ৷ তাঁর হাতে ছিল একটি বই ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা প্রথমে নবতিপর বৃদ্ধকে আটকে দেন ৷ একজন নিরাপত্তারক্ষীকে বলতে শোনা যায়, "আপনি কী করে বই দেবেন ?" কিন্তু বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রও নাছোড় ৷ তিনি ওই বই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উপহার দেবেনই ৷
এমন সময়ে কাকদ্বীপের বাংলা মাঠের মোড়ে বাঁক নেয় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি ৷ তিনি গাড়ির ভিতর থেকেই গেরুয়া বসন পরিহিত বৃদ্ধ জ্ঞানেন্দ্রকে খেয়াল করেছিলেন ৷ বৃদ্ধের সামনে গাড়ি থামাতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ গাড়ি থেকে খানিক বেরিয়ে আসেন তিনি ৷ বৃদ্ধ সাধুবেশী জ্ঞানেন্দ্র সর্দার তখন আনন্দের সঙ্গে তাঁর বই 'গীতা' মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন ৷
মুখ্যমন্ত্রীও বৃদ্ধের হাত থেকে গীতা গ্রহণ করেন ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর ইচ্ছা পূরণ হওয়ায় আনন্দে কেঁদে ফেলেন নবতিপর জ্ঞানেন্দ্র । তাঁর চোখেমুখে তখন আবেগ আর আনন্দের ছাপ স্পষ্ট ৷ মুখ্যমন্ত্রীও বৃদ্ধকে ভালো থাকার বার্তা দেন ৷ তাঁকে বলেন, ‘ভালো থাকুন। আশীর্বাদ করুন।’ মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে আরও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন জ্ঞানেন্দ্র সর্দার। তাঁর কাছে এই কয়েক মুহূর্তের সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ৷
প্রশাসনিক বৈঠকের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যেও এই ঘটনা এদিন আলাদা করে নজর কাড়ে। একদিকে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে বৈঠক, অন্যদিকে এক প্রবীণ মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষা পূরণের আবেগঘন ছবি—দুইয়ের মেলবন্ধনে কাকদ্বীপে তৈরি হয় এক অন্যরকম মুহূর্ত ৷ জানা গিয়েছে, বৃদ্ধ কাকদ্বীপের লর্ড 8-এ অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বাসিন্দা ৷