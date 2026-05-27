WATCH LIVE: অন্নপূর্ণা যোজনার আনুষ্ঠানিক ফর্ম প্রকাশে মুখ্যমন্ত্রী, দেখুন সরাসরি - WB LAUNCH ANNAPURNA YOJANA

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর (ফাইল ছবি- পিটিআই)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 5:12 PM IST

Updated : May 27, 2026 at 5:27 PM IST

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বদলে এবার রাজ্যে শুরু হতে চলেছে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। 1 জুন থেকেই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন রাজ্যের মহিলারা ৷ নবান্ন থেকে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে সঙ্গে নিয়ে এই যোজনার ফর্ম প্রকাশ করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে । ফর্ম পূরণ হলেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে 3000 টাকা করে ঢুকতে শুরু করবে ৷ অনলাইনে ও অফলাইনে ফর্ম পূরণের পাশাপাশি বিধায়ক ও বিডিওদের নেতৃত্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম পূরণে সাহায্য করবে প্রশাসন ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় জানিয়েছেন, কেবলমাত্র ভারতীয়রাই এই সুযোগ পাবেন ৷ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হাতে সরকারি টাকা তুলে দেওয়া হবে না । নবান্ন থেকে সেই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখুন ইটিভি ভারতে... 

ETV Bharat Bangla Team

ETV Bharat Bangla Team

