বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাল বিধানসভা, দেখুন ভিডিয়ো - RABINDRANATH DEATH ANNIVERSARY
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Published : August 8, 2026 at 5:23 PM IST
আজ বাইশে শ্রাবণ ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস ৷ 1941 সালের 7 অগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ প্রতি বছর 22 শ্রাবণ দিনতেই তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকী পালিত হয় ৷ শনিবার সকালে রাজ্য বিধানসভায় বিশ্বকবির স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলের বিধায়করা ৷ রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকলে । এই বিশেষ স্মরণানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ও প্রথাগত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে কবিগুরুকে স্মরণ করা হয়।
এর পাশাপাশি এদিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৷ এদিন থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী 'শান্তিনিকেতন গৃহ', যার নামানুসারেই এই বিস্তীর্ণ এলাকার নামকরণ হয়েছে ৷ সকাল থেকে বৈতালিক, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যদিয়ে দিনভর কবি স্মরণ, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতন জুড়ে ৷
আজ বাইশে শ্রাবণ ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস ৷ 1941 সালের 7 অগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ প্রতি বছর 22 শ্রাবণ দিনতেই তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকী পালিত হয় ৷ শনিবার সকালে রাজ্য বিধানসভায় বিশ্বকবির স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলের বিধায়করা ৷ রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকলে । এই বিশেষ স্মরণানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ও প্রথাগত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে কবিগুরুকে স্মরণ করা হয়।
এর পাশাপাশি এদিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৷ এদিন থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী 'শান্তিনিকেতন গৃহ', যার নামানুসারেই এই বিস্তীর্ণ এলাকার নামকরণ হয়েছে ৷ সকাল থেকে বৈতালিক, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যদিয়ে দিনভর কবি স্মরণ, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতন জুড়ে ৷