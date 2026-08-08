ETV Bharat / Videos

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাল বিধানসভা, দেখুন ভিডিয়ো - RABINDRANATH DEATH ANNIVERSARY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে বিধানসভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজ বাইশে শ্রাবণ ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস ৷ 1941 সালের 7 অগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ প্রতি বছর 22 শ্রাবণ দিনতেই তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকী পালিত হয় ৷ শনিবার সকালে রাজ্য বিধানসভায় বিশ্বকবির স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলের বিধায়করা ৷ রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকলে । এই বিশেষ স্মরণানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ও প্রথাগত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে কবিগুরুকে স্মরণ করা হয়। 

এর পাশাপাশি এদিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৷ এদিন থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী 'শান্তিনিকেতন গৃহ', যার নামানুসারেই এই বিস্তীর্ণ এলাকার নামকরণ হয়েছে ৷ সকাল থেকে বৈতালিক, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যদিয়ে দিনভর কবি স্মরণ, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতন জুড়ে ৷

আজ বাইশে শ্রাবণ ৷ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস ৷ 1941 সালের 7 অগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি ৷ প্রতি বছর 22 শ্রাবণ দিনতেই তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকী পালিত হয় ৷ শনিবার সকালে রাজ্য বিধানসভায় বিশ্বকবির স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিরোধী দলের বিধায়করা ৷ রবীন্দ্র-স্মরণ অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকলে । এই বিশেষ স্মরণানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন ও প্রথাগত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে কবিগুরুকে স্মরণ করা হয়। 

এর পাশাপাশি এদিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ৷ এদিন থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহ্যবাহী 'শান্তিনিকেতন গৃহ', যার নামানুসারেই এই বিস্তীর্ণ এলাকার নামকরণ হয়েছে ৷ সকাল থেকে বৈতালিক, ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যদিয়ে দিনভর কবি স্মরণ, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শান্তিনিকেতন জুড়ে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

CM SUVENDU ADHIKARI
WEST BENGAL ASSEMBLY
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
SANTINIKETAN
RABINDRANATH DEATH ANNIVERSARY

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

Bankura Bridge Collapse

প্রবল বৃষ্টিতে জলের তলায় সেতু, বাঁকুড়ায় শহর-গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

August 6, 2026 at 2:45 PM IST
AMARAVATI VILLAGE SUBMERGED

টানা বৃষ্টিতে ডুবল অমরাবতী! জলের তলায় 50 বাড়ি-ঘরছাড়া বহু পরিবার

July 26, 2026 at 6:05 PM IST
BJP LEADER ACCUSED OF EXTORTION

বিজেপি শাসনেও তোলাবাজি ! 5 লক্ষ চেয়ে প্রোমোটারকে ফোন মণ্ডল সভাপতির

July 25, 2026 at 5:20 PM IST
SHRABANI MELA 2026

তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি, উৎসবমুখর শ্রাবণী মেলা

July 19, 2026 at 7:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.