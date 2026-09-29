12 লক্ষের বেশি পড়ুয়ার হাতে সাইকেল, 'সারথি' প্রকল্পের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর

12 লক্ষের বেশি পড়ুয়ার হাতে সাইকেল, 'সারথি' প্রকল্পের সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর
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Published : September 29, 2026 at 7:44 PM IST
Sarathi Scheme: শুধু স্কুলে যাতায়াত নয়, পড়ুয়াদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা, পড়াশোনায় মন দেওয়া এবং শরীরচর্চায় উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যে চালু হল 'সারথি' প্রকল্প । মঙ্গলবার হাওড়ার ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । 2026-27 অর্থবর্ষে সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলের 12 লক্ষ 59 হাজার পড়ুয়ার হাতে সাইকেল তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । এজন্য বরাদ্দ প্রায় 508 কোটি টাকা ।
এ বার 'সারথি' নিয়ে আরও একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শুধু নবম নয়, অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারাও এই প্রকল্পে সাইকেল পাবে । দূরের এলাকা থেকে স্কুলে আসা পড়ুয়াদের যাতায়াতের সমস্যা কমানোই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য । প্রশাসনের আশা, এর ফলে স্কুলে উপস্থিতি বাড়ার পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগও বাড়বে ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "15 বছর আগেও সীমিত পরিসরে এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘুদের জন্য এই স্কিম চালু ছিল । তবে আগের জমানায় পাঞ্জাব থেকে সাইকেলের খুচরো যন্ত্রাংশ এনে এখানে একত্রীকরণ করা হত । অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তৎকালীন শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকের আত্মীয়রা সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । আমরা সেই চক্র ভেঙে বের করে এনেছি । এ বার ফ্রেঞ্চ, ফর্ক, মাডগার্ড ও টায়ার তিন স্তরে গুণমান পরীক্ষা করে নিরাপদ সাইকেল তুলে দেওয়া হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ।"
Sarathi Scheme: শুধু স্কুলে যাতায়াত নয়, পড়ুয়াদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা, পড়াশোনায় মন দেওয়া এবং শরীরচর্চায় উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যে চালু হল 'সারথি' প্রকল্প । মঙ্গলবার হাওড়ার ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । 2026-27 অর্থবর্ষে সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলের 12 লক্ষ 59 হাজার পড়ুয়ার হাতে সাইকেল তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে । এজন্য বরাদ্দ প্রায় 508 কোটি টাকা ।
এ বার 'সারথি' নিয়ে আরও একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শুধু নবম নয়, অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারাও এই প্রকল্পে সাইকেল পাবে । দূরের এলাকা থেকে স্কুলে আসা পড়ুয়াদের যাতায়াতের সমস্যা কমানোই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য । প্রশাসনের আশা, এর ফলে স্কুলে উপস্থিতি বাড়ার পাশাপাশি পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগও বাড়বে ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "15 বছর আগেও সীমিত পরিসরে এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘুদের জন্য এই স্কিম চালু ছিল । তবে আগের জমানায় পাঞ্জাব থেকে সাইকেলের খুচরো যন্ত্রাংশ এনে এখানে একত্রীকরণ করা হত । অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তৎকালীন শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকের আত্মীয়রা সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । আমরা সেই চক্র ভেঙে বের করে এনেছি । এ বার ফ্রেঞ্চ, ফর্ক, মাডগার্ড ও টায়ার তিন স্তরে গুণমান পরীক্ষা করে নিরাপদ সাইকেল তুলে দেওয়া হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ।"