যমুনা নয়, গণেশ মূর্তি বিসর্জনের জন্য দিল্লিজুড়ে কৃত্রিম পুকুরের ব্যবস্থা

যমুনা নয়, গণেশ মূর্তি বিসর্জনের জন্য দিল্লিজুড়ে কৃত্রিম পুকুরের ব্যবস্থা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 22, 2026 at 9:06 PM IST
দিল্লিতে গণেশ মূর্তি বিসর্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে বিজেপি সরকার ৷ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মোট 81টি কৃত্রিম পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে ৷ তাই যমুনা নদীতে মূর্তি বিসর্জন দেওয়ার বদলে নির্দিষ্ট পুকুরগুলিতে গণেশ মূর্তি বিসর্জন দিচ্ছেন ভক্তরা ৷ এছাড়া পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত গণেশ মূর্তি বা অন্য পুজো সামগ্রী ফেলার জন্য 110টি সংগ্রহ কেন্দ্রও নির্মাণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সরকার ৷
প্রতি বছর যমুনায় গণেশ মূর্তি ও পুজোর সামগ্রী বিসর্জন দেওয়ার ফলে দূষণ বেড়ে যায় ৷ তাই পরিবেশ রক্ষার দিকটি মাথায় রেখে এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় আচার পালনে অসুবিধা না হয়, তাই এই দু'টি বিশেষ বন্দোবস্ত করেছে দিল্লি সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানিয়েছেন, ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধে হয়, এমন নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় পুরনো, ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তি থেকে পুজোর অন্যান্য সামগ্রী ফেলার সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে ৷ জনগণ যেন সেগুলি রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ফেলে না-দেন, আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷ অনেক সময় গাছের তলায়, শিশুদের খেলার উদ্যান, রাস্তার ধারে এই সব পুজোর সামগ্রী ফেলতে দেখা যায় ৷ এর ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয় ৷ এলাকা পরিষ্কার রাখাটাও চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ৷
দিল্লিতে গণেশ মূর্তি বিসর্জনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে বিজেপি সরকার ৷ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় মোট 81টি কৃত্রিম পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে ৷ তাই যমুনা নদীতে মূর্তি বিসর্জন দেওয়ার বদলে নির্দিষ্ট পুকুরগুলিতে গণেশ মূর্তি বিসর্জন দিচ্ছেন ভক্তরা ৷ এছাড়া পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত গণেশ মূর্তি বা অন্য পুজো সামগ্রী ফেলার জন্য 110টি সংগ্রহ কেন্দ্রও নির্মাণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সরকার ৷
প্রতি বছর যমুনায় গণেশ মূর্তি ও পুজোর সামগ্রী বিসর্জন দেওয়ার ফলে দূষণ বেড়ে যায় ৷ তাই পরিবেশ রক্ষার দিকটি মাথায় রেখে এবং একই সঙ্গে ধর্মীয় আচার পালনে অসুবিধা না হয়, তাই এই দু'টি বিশেষ বন্দোবস্ত করেছে দিল্লি সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানিয়েছেন, ভক্তদের যাতায়াতের সুবিধে হয়, এমন নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় পুরনো, ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তি থেকে পুজোর অন্যান্য সামগ্রী ফেলার সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে ৷ জনগণ যেন সেগুলি রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ফেলে না-দেন, আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷ অনেক সময় গাছের তলায়, শিশুদের খেলার উদ্যান, রাস্তার ধারে এই সব পুজোর সামগ্রী ফেলতে দেখা যায় ৷ এর ফলে পরিবেশের ক্ষতি হয় ৷ এলাকা পরিষ্কার রাখাটাও চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ৷