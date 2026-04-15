Published : April 15, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 4:30 PM IST
শিলিগুড়িকে পাখির চোখ করে প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বুধবার শিলিগুড়ি বিধানসভার প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে মিছিল করেন তৃণমূল সুপ্রিমো । শিলিগুড়ি জংশন থেকে হাশমি চক পর্যন্ত মিছিল করছেন তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে মিছিলে পা মেলান হাজার হাজার কর্মী সমর্থকরা ৷
শিলিগুড়ি বিধানসভাটি তৃণমূলের দখলে এলেও 2016-র নির্বাচনে তা হাতছাড়া হয়ে যায় ৷ 2011 সালে এই আসনে ঘাসফুল ফুটিয়েছিলেন রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য ৷ পরের বার 2016 সালে এই আসনটি দখলে নেন সিপিআই(এম)-এর অশোক ভট্টাচার্য ৷ পরের বার 2021 সালের বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়িতে পদ্মফুল ফোটান শঙ্কর ঘোষ ৷ 2026 সালে এই আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব এবং বিজেপির শঙ্কর ঘোষের মধ্যে ৷ এছাড়া এই আসনে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস, আইজিজেএফ, সিপিআই(এম) ৷ আগামী 23 এপ্রিল প্রথম দফায় এই আসনে নির্বাচন ৷ ফল ঘোষণা 4 মে ৷
