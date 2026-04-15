ইসলামপুরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে মমতা - WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 15, 2026 at 3:14 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 3:27 PM IST
উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমান এবং ইসলামপুর বিধানসভায় কানাইয়া লাল আগরওয়ালের সমর্থনে প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রয়েছেন স্থানীয় নেতারা ৷
একুশের নির্বাচনে চোপড়া থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের হামিদুল রহমান ৷ এবারেও তিনিই প্রার্থী ৷ তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন বিজেপির শঙ্কর অধিকারী, সিপিআই(এম)-এর মাকলেশ্বর রহমান, কংগ্রেসের জাকির আবেদিন ৷ এদিকে ইসলামপুর বিধানসভায় 2021 সালে জয়ী হয়েছিলেন আব্দুল করিম চৌধুরী ৷ ছাব্বিশে তাঁকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ বদলে কানাইয়া লাল আগরওয়াল লড়ছেন ৷ 2016 সালে তিনি কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক হয়েছিলেন ৷ এবারের ভোটে তৃণমূলের লড়াই বিজেপির চিত্রাজিৎ রায়, সিপিআই(এম)-এর সামি খান (রাজু) এবং কংগ্রেসের গুড্ডি রিয়াজের বিরুদ্ধে ৷ দু'টি আসনেই নির্বাচন 23 এপ্রিল ৷ ফলাফল ঘোষণা 4 মে ৷
