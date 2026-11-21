অবশেষ কাটল 'আকভান'-এর বাঁধা ! চন্দননগরে শুরু জগদ্ধাত্রী বিসর্জন
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Published : November 21, 2026 at 7:06 PM IST
Jagaddhatri Puja Procession: আকভান ঝড়ের প্রভাব কাটিয়ে অবশেষে চন্দননগরে শুরু হল জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জন ৷ শনিবার 44 থেকে 60টি পুজো কমিটি গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে একে একে প্রতিমা বিসর্জন দিচ্ছে । চন্দননগরের একাধিক ঘাটে বিসর্জন পর্ব চলছে । প্রশাসনের তরফে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে পুলিশ, আধা সেনা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল মোতায়েন রাখা হয়েছে । গঙ্গায় স্পিড বোড রাখা রয়েছে নিরাপত্তার জন্য । চন্দননগর পুরনিগম ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার কর্মীরা গঙ্গা দূষণ রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছেন ।
আকভান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে একটানা বৃষ্টিতে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রা পিছিয়ে যায় । জগদ্ধাত্রী পুজোর দশমীতে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতিমা বিসর্জন চলে । তবে এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রশাসন । চন্দননগর কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরের মোট 180টি পুজো হয়েছে । রবিবার তার মধ্যে 68টি পুজো শোভাযাত্রায় যোগ দেবে । আলো নিয়ে মোট 245টি লরি থাকবে ।
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । পুজো বারোয়ারিগুলো যাতে কোনওরকম সমস্যায় না পড়েন তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে ।" চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউয়ের কথায়, "শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া 64টি বারোয়ারি ছাড়া রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত প্রতিমার বিসর্জন সম্পন্ন করতে হবে । রবিবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী ও বিখ্যাত আলোর শোভাযাত্রা শুরু হবে । কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে বিভিন্ন জায়গায় লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে ।"
Jagaddhatri Puja Procession: আকভান ঝড়ের প্রভাব কাটিয়ে অবশেষে চন্দননগরে শুরু হল জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিরঞ্জন ৷ শনিবার 44 থেকে 60টি পুজো কমিটি গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে একে একে প্রতিমা বিসর্জন দিচ্ছে । চন্দননগরের একাধিক ঘাটে বিসর্জন পর্ব চলছে । প্রশাসনের তরফে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে পুলিশ, আধা সেনা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল মোতায়েন রাখা হয়েছে । গঙ্গায় স্পিড বোড রাখা রয়েছে নিরাপত্তার জন্য । চন্দননগর পুরনিগম ও ভদ্রেশ্বর পুরসভার কর্মীরা গঙ্গা দূষণ রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছেন ।
আকভান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে একটানা বৃষ্টিতে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রা পিছিয়ে যায় । জগদ্ধাত্রী পুজোর দশমীতে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত প্রতিমা বিসর্জন চলে । তবে এবার কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রশাসন । চন্দননগর কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরের মোট 180টি পুজো হয়েছে । রবিবার তার মধ্যে 68টি পুজো শোভাযাত্রায় যোগ দেবে । আলো নিয়ে মোট 245টি লরি থাকবে ।
চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী শোভাযাত্রার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । পুজো বারোয়ারিগুলো যাতে কোনওরকম সমস্যায় না পড়েন তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে ।" চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউয়ের কথায়, "শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া 64টি বারোয়ারি ছাড়া রবিবার সন্ধ্যার মধ্যে সমস্ত প্রতিমার বিসর্জন সম্পন্ন করতে হবে । রবিবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী ও বিখ্যাত আলোর শোভাযাত্রা শুরু হবে । কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে বিভিন্ন জায়গায় লাইভ স্ট্রিমিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে ।"