WATCH LIVE: রাজ্যজুড়ে শুরু বিনামূল্যে সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের টিকাকরণ, দেখুন সরাসরি... - CERVICAL CANCER VACCINATION

সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধী ইনজেকশন দেওয়া হবে সারা দেশে (ছবি- RKC)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 30, 2026 at 11:18 AM IST

Updated : May 30, 2026 at 11:30 AM IST

সার্ভাইক্যাল ক্যানসারের প্রতিরোধে টিকাকরণ আগেই শুরু হয়েছে দেশজুড়ে ৷ আজ রাজ্যে শুরু হল HPV (হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস) টিকাকরণ অভিযান ৷ যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ৷ 

  • 14-15 বছরের কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে ৷
  • এদিন SSKM হাসপাতালে 100 শয্যা বেডের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
  • 235টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হল এদিন ৷
  • 7 লক্ষ 72 হাজার 650 ডোজ দিয়েছে কেন্দ্র, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
  • 880টি কেন্দ্রে চলবে টিকাকরণ কর্মসূচি ৷

 

এদিন বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে শুরু বিনামূল্যে HPV টিকাকরণ কর্মসূচির শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ বিধায়করা ৷ 

ভারতীয় মহিলাদের শরীরে সর্বাধিক যে ধরনের ক্যানসার বাসা বাঁধে, তাতে একেবারে দ্বিতীয় স্থানে সার্ভাইক্যাল ক্যানসার ৷ স্তনের ক্যানসারের পরে ভারতীয় মহিলারা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত জরায়ুর মুখের বা সার্ভিক্যাল ক্যানসারে ৷ সময়মতো টিকাকরণের মাধ্যমে এই ক্যানসার প্রতিরোধ সম্ভব, মত চিকিৎসকদের ৷ এই ক্যানসার নির্মূলকরণে হিউম্যান পাপিল্লোমাভাইরাস টিকাকরণ (HPV VACCINATION) কর্মসূচি আগেই চালু করেছে কেন্দ্র ৷ যত শীঘ্র টিকা নেওয়া যাবে, তত বেশি প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে সার্ভিক্যাল ক্যানসারের বিরুদ্ধে ৷ সাত লক্ষেরও বেশি কিশোরীকে এই টিকাকরণ দেওয়া হবে ৷ আজ অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ টিকাকরণ অনুষ্ঠান সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে ৷  

