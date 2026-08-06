প্রবল বৃষ্টিতে জলের তলায় সেতু, বাঁকুড়ায় শহর-গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন - বাঁকুড়ায় সেতু ভেঙে বিপর্যয়
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Published : August 6, 2026 at 2:45 PM IST
গতকাল থেকে প্রবল বর্ষণে গন্ধেশ্বরী নদীর উপর মানকানালী সেতু চলে গেল জলের তলায় ৷ এর জেরে একাধিক গ্রামের সঙ্গে বাঁকুড়া শহরের যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বর্ষা আসে, বর্ষা যায় ৷ কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ এর আগে তৃণমূল সরকারের আমলে এলাকার সাংসদ-সহ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এই নদীতে সেতু নির্মাণে উদ্যোগী হলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি বললেই চলে ৷ এই সরকারের আমলেও নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা হলেও শেষমেশ কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয় ৷ তবে ফি বছর বর্ষাকালে বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনজীবন কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়েছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, উঁচু করে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ করা হোক ৷ তাহলে প্রতি বছর বর্ষায় এই দুর্ভোগ থেকে তারা মুক্তি পাবে ৷
গতকাল থেকে প্রবল বর্ষণে গন্ধেশ্বরী নদীর উপর মানকানালী সেতু চলে গেল জলের তলায় ৷ এর জেরে একাধিক গ্রামের সঙ্গে বাঁকুড়া শহরের যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বর্ষা আসে, বর্ষা যায় ৷ কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ এর আগে তৃণমূল সরকারের আমলে এলাকার সাংসদ-সহ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এই নদীতে সেতু নির্মাণে উদ্যোগী হলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি বললেই চলে ৷ এই সরকারের আমলেও নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা হলেও শেষমেশ কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয় ৷ তবে ফি বছর বর্ষাকালে বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনজীবন কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়েছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, উঁচু করে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ করা হোক ৷ তাহলে প্রতি বছর বর্ষায় এই দুর্ভোগ থেকে তারা মুক্তি পাবে ৷