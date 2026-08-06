ETV Bharat / Videos

প্রবল বৃষ্টিতে জলের তলায় সেতু, বাঁকুড়ায় শহর-গ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন - বাঁকুড়ায় সেতু ভেঙে বিপর্যয়

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাঁকুড়ায় প্রবল বৃষ্টিতে জলের তলায় সেতু (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 6, 2026 at 2:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গতকাল থেকে প্রবল বর্ষণে গন্ধেশ্বরী নদীর উপর মানকানালী সেতু চলে গেল জলের তলায় ৷ এর জেরে একাধিক গ্রামের সঙ্গে বাঁকুড়া শহরের যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বর্ষা আসে, বর্ষা যায় ৷ কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ এর আগে তৃণমূল সরকারের আমলে এলাকার সাংসদ-সহ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এই নদীতে সেতু নির্মাণে উদ্যোগী হলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি বললেই চলে ৷ এই সরকারের আমলেও নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা হলেও শেষমেশ কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয় ৷ তবে ফি বছর বর্ষাকালে বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনজীবন কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়েছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, উঁচু করে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ করা হোক ৷ তাহলে প্রতি বছর বর্ষায় এই দুর্ভোগ থেকে তারা মুক্তি পাবে ৷

গতকাল থেকে প্রবল বর্ষণে গন্ধেশ্বরী নদীর উপর মানকানালী সেতু চলে গেল জলের তলায় ৷ এর জেরে একাধিক গ্রামের সঙ্গে বাঁকুড়া শহরের যোগাযোগ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে । বর্ষা আসে, বর্ষা যায় ৷ কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি ৷ এর আগে তৃণমূল সরকারের আমলে এলাকার সাংসদ-সহ প্রশাসনের প্রতিনিধিরা এই নদীতে সেতু নির্মাণে উদ্যোগী হলেও এখনও কাজ শুরু হয়নি বললেই চলে ৷ এই সরকারের আমলেও নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা হলেও শেষমেশ কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয় ৷ তবে ফি বছর বর্ষাকালে বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনজীবন কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়েছে ৷ স্থানীয়দের দাবি, উঁচু করে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ করা হোক ৷ তাহলে প্রতি বছর বর্ষায় এই দুর্ভোগ থেকে তারা মুক্তি পাবে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

BRIDGE COLLAPSE
HEAVY RAINFALL BRIDGE COLLAPSE
BANKURA HEAVY RAINFALL
বাঁকুড়ায় সেতু ভেঙে বিপর্যয়
BANKURA BRIDGE COLLAPSE

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

AMARAVATI VILLAGE SUBMERGED

টানা বৃষ্টিতে ডুবল অমরাবতী! জলের তলায় 50 বাড়ি-ঘরছাড়া বহু পরিবার

July 26, 2026 at 6:05 PM IST
BJP LEADER ACCUSED OF EXTORTION

বিজেপি শাসনেও তোলাবাজি ! 5 লক্ষ চেয়ে প্রোমোটারকে ফোন মণ্ডল সভাপতির

July 25, 2026 at 5:20 PM IST
SHRABANI MELA 2026

তারকেশ্বরে পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি, উৎসবমুখর শ্রাবণী মেলা

July 19, 2026 at 7:30 PM IST
RATH YATRA 2026

এখনও শোনা যায় গুলির শব্দ ! মহাসমারোহে পথ কাঁপাল মাহেশের রথ; দেখুন ভিডিয়ো

July 16, 2026 at 9:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.