দুর্গাপুরে ফেনসিডিলের বোতল-নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার, গ্রেফতার ওষুধের দোকানের মালিক
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Published : November 3, 2026 at 7:26 PM IST
Phensedyl-Banned Drugs Seized in Durgapur: বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলের বোতল, নিষিদ্ধ ওষুধ এবং গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হল শিল্পশহর দুর্গাপুর থেকে ৷ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতারও করেছে দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ ৷ ধৃতের নাম সুদীপ মুখোপাধ্যায় । তিনি ওষুধের দোকানের মালিক বলে জানা গিয়েছে ।
দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার স্টিল পার্ক মোড় এলাকায় তাঁর বাড়ি ৷ সোমবার রাতে সেখানে অভিযান চালায় নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ । ধৃতের বাড়ি থেকে 285 বোতল ফেনসিডিল সিরাপ, বিপুল সংখ্যক নিষিদ্ধ ট্যাবলেট এবং বেশ কিছু গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এর পরই সুদীপ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয় ৷
একজন ওষুধের দোকানের মালিকের বাড়ি থেকে এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকায় । এত বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী কী উদ্দেশ্যে বাড়িতে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, ‘‘ফুলঝোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁর কাছ থেকে প্রায় 285 বোতল কোডিন ফসফেটযুক্ত ফেনসিডিল সিরাপ এবং নিষিদ্ধ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে । ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালানো হবে ।’’
দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার অত্যন্ত অভিজাত বিধাননগর, ফুলঝোড়-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বহু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৷ সেই সুবাদে এই এলাকায় ভিনরাজ্যের বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার তাগিদে বসবাস করেন । বহুদিন ধরেই একটা অভিযোগ উঠছিল যে, সন্ধ্যার পর এই এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন । এছাড়াও এলাকার কিশোর-যুবকরাও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠছে । ফলে এর সঙ্গে বড় চক্র জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ ৷
Phensedyl-Banned Drugs Seized in Durgapur: বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিলের বোতল, নিষিদ্ধ ওষুধ এবং গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হল শিল্পশহর দুর্গাপুর থেকে ৷ এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতারও করেছে দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ ৷ ধৃতের নাম সুদীপ মুখোপাধ্যায় । তিনি ওষুধের দোকানের মালিক বলে জানা গিয়েছে ।
দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার স্টিল পার্ক মোড় এলাকায় তাঁর বাড়ি ৷ সোমবার রাতে সেখানে অভিযান চালায় নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ । ধৃতের বাড়ি থেকে 285 বোতল ফেনসিডিল সিরাপ, বিপুল সংখ্যক নিষিদ্ধ ট্যাবলেট এবং বেশ কিছু গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এর পরই সুদীপ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয় ৷
একজন ওষুধের দোকানের মালিকের বাড়ি থেকে এই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকায় । এত বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সামগ্রী কী উদ্দেশ্যে বাড়িতে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, ‘‘ফুলঝোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁর কাছ থেকে প্রায় 285 বোতল কোডিন ফসফেটযুক্ত ফেনসিডিল সিরাপ এবং নিষিদ্ধ ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে । ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালানো হবে ।’’
দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানা এলাকার অত্যন্ত অভিজাত বিধাননগর, ফুলঝোড়-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বহু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৷ সেই সুবাদে এই এলাকায় ভিনরাজ্যের বহু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনার তাগিদে বসবাস করেন । বহুদিন ধরেই একটা অভিযোগ উঠছিল যে, সন্ধ্যার পর এই এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন । এছাড়াও এলাকার কিশোর-যুবকরাও নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠছে । ফলে এর সঙ্গে বড় চক্র জড়িয়ে রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ ৷