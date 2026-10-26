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তৃণমূল নেতাকে মারধর, কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

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তৃণমূল নেতাকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরালেন বিজেপি কর্মীরা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2026 at 3:58 PM IST

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তৃণমূল নেতাকে হাতের কাছে পেয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর। পরে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ বীরভূমের সাঁইথিয়ার আহমেদপুরের ঈশ্বরপুরের ডোমকল অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি তাহেরুল শেখ ৷ অভিযোগ, এক সময় এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তাঁর। তৎকালীন লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ ওরফে রাণা সিংহের অনুগামী হিসাবে পরিচিত এই তৃণমূল নেতা ছড়ি ঘোরাতেন ৷ রাজ্যে পালাবদল হতেই তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় বেধড়ক মারধর করেন বিজেপি কর্মীরা ৷ পরে তৃণমূল নেতাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘুরিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন তাঁরা ৷

পালাবদলের পরেই ভোট পরবর্তী হিংসায় গ্রেফতার হয়েছিলেন তাহেরুল ৷ জামিনে ছাড়া পেয়ে এলাকায়ফেরার পর বিজেপির স্থানীয় কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন ৷ এই ঘটনায় বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা কর্মফল ৷ একসময় এলাকায় তাণ্ডব করেছে ৷ বিধায়ক রাণা সিংয়ের কথা মত চলত ৷ বিজেপি করলেই মেরেছে। তাই সাধারণ মানুষ ক্ষেপে প্রতিবাদ করেছে।"

তৃণমূল নেতাকে হাতের কাছে পেয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় মারধর। পরে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ বীরভূমের সাঁইথিয়ার আহমেদপুরের ঈশ্বরপুরের ডোমকল অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি তাহেরুল শেখ ৷ অভিযোগ, এক সময় এলাকায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল তাঁর। তৎকালীন লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ ওরফে রাণা সিংহের অনুগামী হিসাবে পরিচিত এই তৃণমূল নেতা ছড়ি ঘোরাতেন ৷ রাজ্যে পালাবদল হতেই তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে প্রকাশ্যে রাস্তায় বেধড়ক মারধর করেন বিজেপি কর্মীরা ৷ পরে তৃণমূল নেতাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘুরিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেন তাঁরা ৷

পালাবদলের পরেই ভোট পরবর্তী হিংসায় গ্রেফতার হয়েছিলেন তাহেরুল ৷ জামিনে ছাড়া পেয়ে এলাকায়ফেরার পর বিজেপির স্থানীয় কর্মীরা তাঁকে ঘিরে ধরেন ৷ এই ঘটনায় বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এটা কর্মফল ৷ একসময় এলাকায় তাণ্ডব করেছে ৷ বিধায়ক রাণা সিংয়ের কথা মত চলত ৷ বিজেপি করলেই মেরেছে। তাই সাধারণ মানুষ ক্ষেপে প্রতিবাদ করেছে।"

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BJP WORKERS BEAT UP TMC LEADER
BJP WORKERS BEAT TMC LEADER BIRBHUM
তৃণমূল নেতাকে মারধর
তৃণমূল নেতাকে দড়ি বেঁধে ঘোরানো

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